Emmy Awards 2025 : voici les 5 séries comiques les plus récompensées de l'histoire de la cérémonie

Depuis la première apparition de la catégorie de la meilleure série comique aux Emmy Awards en 1952, cinq d'entre elles se sont distinguées au palmarès au fil des années.

Veep

Adaptation de la série britannique «The Thick of It», cette satire politique de la chaîne américaine HBO Max voit Julia Louis-Dreyfus incarner une vice-présidente américaine narcissique et incompétente qui enchaîne les situations gênantes au gré de sa carrière politique. Si «Veep» fait partie des six séries de l’histoire (avec «30 Rock», «Taxi», «The Mary Tyler Moore Show», «The Dick Van Dyke Show» et «The Phil Silvers Show») à compter trois trophées de la meilleure série comique aux Emmy Awards, elle se distingue des autres pour la performance magistrale de Julia Louis-Dreyfus dans le rôle principal, qui lui a permis de remporter six fois consécutives le prix de la meilleure comédienne. Un record absolu en la matière.

All in the Family

Récompensé à quatre reprises par le prix de la meilleure série comique, «All in the Family» suit le quotidien d’une famille new-yorkaise installée dans le quartier du Queens. Le père, Archie, est un homme plein de préjugés marié à Edith, douce et compréhensive. Ils entretiennent une relation tendre, et parfois électrique, avec leur fille Gloria et son mari, Michael Civic, dont ils ne partagent pas la vision du monde. Créée par Norman Lear, cette série utilisait cette confrontation des générations pour aborder des sujets sensibles comme le racisme, l’homophobie ou encore le féminisme.

Cheers

Diffusée sur la chaîne américaine NBC de 1982 à 1993, «Cheers» voit Ted Danson incarner un barman, ancien joueur de baseball professionnel, travaillant dans un établissement de Boston. Après une première saison difficile en termes d’audience, elle a toutefois réussi à remporter le premier de ses quatre trophées de la meilleure série comique en 1983, ce qui la sauvera de l’annulation envisagée par NBC. Elle sera à nouveau couronnée l’année suivante, puis en 1989 et 1991.

Frasier

Lancée sur NBC en septembre 1993, «Frasier» a régné sans partage sur la catégorie de la meilleure série comique pendant cinq années consécutives, de 1994 à 1998, devenant la première sitcom de l’histoire à réaliser cet exploit. Mieux encore, elle détient toujours le record de récompenses globales pour une série comique avec 37 trophées à son actif sur l’ensemble de ses 11 ans de diffusion. L’histoire voit Kelsey Grammer incarner Frasier Crane, un psychiatre travaillant à la radio contraint d’accueillir son père handicapé chez lui. Une cohabitation source de tensions entre les deux hommes, et dont Frasier parle régulièrement avec son frère, Niles.

Modern Family

C’est en septembre 2009 que la série «Modern Family» a vu le jour sur la chaîne américaine ABC, où elle s’est immédiatement imposée comme un des rendez-vous préférés des téléspectateurs, qui ont été des millions à suivre les mésaventures de ces familles recomposées. Avec cinq victoires consécutives de la meilleure série comique entre 2010 et 2014, elle a réussi à égaler la performance de «Frasier». Ses interprètes, notamment Ty Burrell, Eric Stonestreet ou encore Julie Bowen, ont également été récompensés à plusieurs reprises pour leur performance à l’écran.