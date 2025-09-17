Game of Thrones : pourquoi l'année 2026 sera la plus importante pour les fans depuis l'arrêt de la série en 2019 ?

Plus de six ans après la conclusion de «Game of Thrones», et deux ans après la diffusion de la saison 2 de «House of the Dragon», les fans des séries adaptées des romans de George R.R. Martin s’apprêtent à vivre une année 2026 exceptionnelle.

Une année pas comme les autres. Lancée en 2011 sur la chaîne américaine HBO, «Game of Thrones» s’était imposée comme un phénomène culturel international dans le sillage de ses intrigues et de ses dragons. La série, privée des écrits de George R.R. Martin (qui n’a toujours pas terminé le dernier roman de sa saga littéraire) à partir de la saison 6, avait toutefois doucement, mais sûrement, perdu de sa superbe jusqu’à atteindre un niveau de rejet tristement élevé de la part de ses propres fans à l’issue de l’ultime saison 8, ces derniers estimant que celle-ci avait été outrageusement bâclée par les showrunners, David Benioff et Dan B. Weiss.

Six ans plus tard, les téléspectateurs encore attachés à l’œuvre de George R.R. Martin et aux adaptations en cours ou à l’étude chez HBO Max se préparent à vivre une année 2026 exceptionnelle. En janvier prochain, la chaîne américaine va lancer la série «A Knight of the Seven Kingdom», dont l’action se déroule 72 ans après «House of the Dragon» et environ 100 ans avant «Game of Thrones», et suivra le périple de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Egg dans un Westeros toujours dominé par la famille Targaryen.

Doté d’un ton plus léger que les deux adaptations précédentes, ce nouveau spin-off promet de se concentrer sur l’évolution de personnages hauts en couleur évoluant sur les terres du royaume des Sept Couronnes «à une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereux exploits attendent ces amis improbables et incomparables», précise le synopsis officiel de la série.

Deux spin-offs dans la même année

Aussi, il se murmure qu’il ne serait pas impossible que HBO Max renouvelle rapidement la série, et lance les tournages successifs des saisons 2 et 3 afin d’éviter que l’enfant acteur incarnant l’écuyer Egg ne grandisse trop rapidement pour assurer le rôle. Pour ce qui est de «House of the Dragon», dont la saison 3 sera l’avant-dernière, le tournage de ce troisième chapitre a été lancé à la fin mars 2025, et doit prendre fin en octobre de cette année. L’objectif annoncé est de diffuser cette saison 3 à l’été ou l’automne 2026 (une rumeur n’exclut pas un nouveau décalage pour 2027). Ce qui donnerait aux fans deux spin-offs de «Game of Thrones» à consommer à seulement quelques mois d’intervalle.

Mieux encore, deux autres séries dérivées restent à l’étude chez HBO Max, qui entend bien capitaliser autant que possible sur l’univers de George R.R. Martin. Une série centrée sur la conquête de Westeros par Aegon Ier Targaryen qui, avec ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys, et leurs trois dragons reste une possibilité, ainsi qu'un projet baptisé «10.000 Ships» sur le voyage de la princesse Nymeria et de son peuple au moment de leur migration vers le pays de Dorne, environ 1.000 ans avant les événements de la série originale.

Serait-il possible qu’à l’horizon 2028, les fans se retrouvent avec trois, voire quatre séries dérivées de «Game of Thrones» à suivre sur HBO Max ? Cette hypothèse n’est pas complètement impossible. Il faudrait pour cela qu’au moins un des deux projets de spin-off reçoivent le feu vert de la chaîne américaine avant 2027. Et à l’heure actuelle, rien n’indique qu'une telle décision soit imminente. À suivre donc.