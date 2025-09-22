Robert De Niro va ouvrir un complexe hôtelier de luxe sur la plage favorite de Lady Diana

Fin 2026, l’acteur américain Robert De Niro ouvrira son «Beach Club Barbuda», un complexe hôtelier haut de gamme situé sur la plage préférée de Lady Diana, dans les Caraïbes.

Un refuge d’exception. La star hollywoodienne Robert De Niro a un nouveau projet en tête : construire un complexe hôtelier haut de gamme sur une des plages de l’île caribéenne de Barbuda. Et par n’importe laquelle. Déjà co-propriétaire des célèbres restaurants et hôtels Nobu, il a jeté son dévolu sur la plage Princess Diana Beach, baptisée ainsi car Lady Diana aimait venir s’y ressourcer l’été, dans les années 1990.

Pour sortir de terre ce «Beach Club Barbuda», a priori à la fin de l’année 2026, le comédien doublement oscarisé a investi pas moins de 250 millions de dollars (environ 210 millions d’euros). Cet établissement de luxe comptera notamment dix-sept villas, dont certaines de plus de 500 m2. Elles disposeront toutes de piscines privées et de jardins s’ouvrant directement sur la mer turquoise.

«Je suis venu un jour en bateau depuis Antigua pour déjeuner et je ne savais même pas ce qu’était cette île. Elle était tout simplement magnifique. Je me suis dit que si jamais je créais un complexe hôtelier, ce serait l’endroit idéal», a confié l'interprète de Travis Bickle dans «Taxi Driver», auprès du quotidien britannique «The Telegraph».

Alors que ce chantier pharaonique suscite l’inquiétude de certaines associations locales, Robert De Niro a affirmé que «les villas sont conçues pour se fondre dans le paysage». «L’idée est de respecter l’environnement», a rassuré l'acteur, qui est devenu père pour la septième fois en 2023.