Robert de Niro : la star de 79 ans annonce la naissance de son septième enfant

Robert De Niro a annoncé dans une récente interview qu'il était devenu père pour la septième fois. L'acteur de «Raging Bull» est aujourd'hui âgé de 79 ans.

Sept et pas six ! Lors d'un entretien avec la chaîne de télévision Entertainment Tonight Canada diffusé lundi, Robert de Niro a corrigé la journaliste qui venait de faire référence à ses «six enfants». C'est «sept en réalité», a répliqué l'acteur. «Je viens juste d'avoir un bébé», a-t-il déclaré sans préciser l'identité de la mère. «Je vais bien», a-t-il ensuite fait savoir. L’acteur qui, par coïncidence, faisait la promotion de sa nouvelle comédie «Mon père et moi» (qui sortira fin mai) en a profité pour faire de rares confidences sur sa vie de père et son style parental.

«Je n'aime pas avoir à imposer la loi et des trucs comme ça. Mais, [parfois] vous n'avez tout simplement pas le choix», a-t-il confié à ET Canada. «Et n'importe quel parent, je pense, dirait la même chose.» Il a ajouté : «Vous voulez toujours faire ce qu'il faut avec les enfants et leur donner le bénéfice du doute, mais parfois vous ne pouvez pas.»

Et bien que Robert De Niro soit l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, il ne se considère pas exactement comme un père «cool». «Vous savez, mes enfants sont parfois en désaccord avec moi, et ils sont respectueux. Ma fille, elle a 11 ans, elle me fait du chagrin parfois et je me dispute avec elle. Je l'adore, mais, vous savez.. Et mon (ou ma, l'acteur n'a pas précisé le sexe du bébé) plus jeune maintenant, on verra. Mais, c'est ainsi...»

Robert de Niro a eu deux enfants, une fille desormais âgée de 51 ans prénommée Drenna et un fils de 46 ans prénommé Raphael, avec sa première épouse Diahnne Abbott, qui jouait à ses côtés dans «Taxi Driver», et deux enfants - Elliot 25 ans et Helen, 11 ans - avec l'actrice et chanteuse Grace Hightower dont il s’est séparé en 2018 après 20 ans de vie commune.



Il a également eu des jumeaux, Aaron et Julian, avec le mannequin Toukie Smith, avec laquelle il a entretenu une relation à la fin des années 1980 et au début des années 1990.