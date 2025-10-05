James Bond : Amazon réédite les affiches du célèbre agent 007... Mais sans son arme légendaire

Sur les affiches promotionnelles de l'intégralité de la saga James Bond, Amazon Prime Video a supprimé l'arme mythique de l'agent 007. Un choix de la direction artistique vivement critiqué par les fans de l'espion britannique.

Une censure de la part d’Amazon Prime Video ? Après avoir retouché numériquement les affiches promotionnelles de l’intégralité de la saga James Bond, la plate-forme de streaming a suscité de nombreuses critiques de la part des fans de 007. La raison ? L’arme légendaire de l’agent britannique a été supprimée à l’aide de Photoshop, voire de l’intelligence artificielle.

Loin de l'identité culturelle

Et pour les amateurs de ces films d’espionnage, cela s’éloigne bien trop de la franchise. Pour certains, ces affiches ressemblent plus à des publicités pour des marques de vêtements qu’à l’identité culturelle de James Bond. De «Dr. No» à «Spectre», en passant par «GoldenEye», les acteurs incarnant l’agent britannique apparaissent désormais comme des mannequins plutôt que des espions.

Même scénario pour le premier film de la saga, avec Sean Connery. Même si la posture originale a été conservée, ce dernier a laissé tomber son smoking habituel pour enfiler un polo rentré dans le pantalon. Sur l’affiche, il apparaît le regard fixant l’objectif et les bras croisés. Mais son arme mythique a été supprimée numériquement. Même son doigt, placé normalement sur la gâchette du pistolet, a été replié.

De même pour «GoldenEye», où Pierce Brosnan semble plus poser pour une ligne de vêtements pour hommes. Bien loin donc de son côté meurtrier montré sur l’affiche originale, dans laquelle il apparaissait avec son arme pointée vers le haut, prêt à tirer. Pour «Spectre», Amazon a joué la simplicité. Au lieu de supprimer l’arme, la plate-forme a opté pour un recadrage de Daniel Craig, coupé au niveau de la taille. Cela permet de ne pas montrer ce que tient l’acteur dans sa main droite : son pistolet.

© MGM / Amazon Prime Video

Inquiétude des fans pour les prochains films

Ces affiches soulèvent donc quelques interrogations quant à l’adaptation des classiques de la pop culture à l’ère du streaming. Plusieurs fans jugent même qu’Amazon a appliqué un filtre «woke» sur ces affiches afin de les adapter au politiquement correct. Si ces ajustements ne concernent que la promotion interne de la plate-forme américaine, cela inquiète tout de même les amoureux de la saga. D’autant plus qu’Amazon détient désormais les droits des futurs films James Bond, depuis le rachat de MGM en 2022.

Fin juin, les studios Amazon MGM ont même annoncé que le réalisateur Denis Villeneuve serait aux commandes des prochaines aventures de l’agent britannique, après le carton de «Dune» au box-office. Le géant du commerce en ligne a choisi ainsi un cinéaste très en vogue à Hollywood, pour sa première incursion très attendue dans l'univers de l'espion le plus connu de Grande-Bretagne imaginé par l'écrivain Ian Fleming.