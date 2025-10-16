Stranger Things : Les frères Duffer assurent qu'ils seront impliqués dans le processus créatif des séries dérivées

Avec la sortie imminente de l’ultime saison de «Stranger Things», les frères Duffer ont mis un terme à la série à succès. Mais ils ne sont pas contre s’impliquer dans le projet d'un spin-off encore indéterminé.

Alors que la cinquième et ultime saison de «Stranger Things» sera dévoilée à partir de novembre prochain, les frères Duffer ont confirmé à l’occasion d’un entretien fleuve à Variety qu’ils s’investiront dans le projet de série dérivée encore indéterminée produite par Netflix.

Bien qu’en août dernier, les deux créateurs de la série «Stranger Things» aient signé un contrat avec le studio Paramount, quittant le giron de Netflix avec pour ambition de réaliser un long métrage, ils ont déclaré qu’ils participeraient à cette initiative.

C’est ce qu’a confié Ross Duffer au magazine américain, assurant qu’ils seront «très impliqués sur le plan créatif», sans pour autant être les showrunners du programme, précise Variety. «Mais nous espérons, en attendant, écrire et réaliser quelque chose de nouveau, en aidant à le faire avancer», continue-t-il.

Dejà des idées en tête

Les deux frères, qui n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure de «Stranger Things» au-delà de la saison 5, afin de ne pas «développer sans cesse ce qui pourrait devenir une mythologie incroyablement alambiquée», note Matt Duffer, pourraient même avoir déjà des idées pour ce spin-off. Une autre série «Stranger Things» «vivrait dans un monde légèrement différent», mais «il y aura du lien», a ainsi déclaré Ross Duffer, sans en dire plus.

Le duo est d’ailleurs «très protecteur des discussions sur les spin-offs», a ainsi expliqué au magazine Shawn Levy, producteur exécutif et coréalisateur de la série, tout en se disant «ravi de prolonger la vie narrative de "Stranger Things"».

Un avis évidemment partagé par Bela Bajaria, directrice générale du contenu de Netflix. «J'aimerai toujours voir plus de "Stranger Things". Quand, ils seront prêts, nous le serons aussi», a-t- elle ainsi souligné.

En attendant, la 5e saison sortira sur la plate-forme de streaming en trois parties, à partir du 26 novembre, avec la diffusion de quatre épisodes. Il faudra ensuite attendre le 25 décembre pour découvrir les trois suivants, et le 31 décembre pour regarder l’ultime épisode.