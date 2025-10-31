Le rappeur marseillais Jul annonce la sortie de son 36e album, «TP SUR TP», pour le 5 décembre

Alors que le show au Stade de France de Jul est actuellement diffusé au cinéma jusqu’au dimanche 2 novembre, le rappeur marseillais a annoncé ce vendredi 31 octobre la sortie de son prochain album, intitulé «TP SUR TP», pour le 5 décembre prochain.

«Je transforme tout c’que j’écris en or», chante Jul dans le titre «Mazé». Et l’engouement que le rappeur marseillais suscite auprès de ses admirateurs depuis ses premières punchlines, en 2007, vient confirmer ses propos. Alors que son concert du Stade de France, en avril dernier, est à revivre dans les salles obscures depuis jeudi 30 octobre, l’artiste de 35 ans a annoncé sur son compte Instagram ce vendredi la sortie de son 36e album (dont 25 en studio et 11 gratuits, a recensé La Provence), intitulé «TP SUR TP», pour le 5 décembre prochain.

C'est le troisième projet de l'année de l'artiste, après «D&P à vie» sorti en avril, et «Album gratuit Vol. 8» en septembre.

«Certains l’ont vu en exclusivité hier au cinéma… Mon nouvel album, "TP SUR TP" sort le 5 décembre. Précommande disponible la semaine prochaine, j’ai hâte», a écrit l’interprète de «Ma Jolie», en légende d’une vidéo où se fait entendre l’extrait d’un nouveau titre issu de son prochain opus.

«D’autres surprises aux prochaines séances demain [samedi 1er novembre] et dimanche [2 novembre]», a promis L’ovni à ses fans.

En avril dernier, Jul battait le «record de fréquentation» au Stade de France en réunissant 97.816 spectateurs. Le précédent était détenu par le groupe de rock Indochine, qui recevait 97.036 fans dans l’enceinte de Saint-Denis.

Une prouesse notamment expliquée par «la scénographie, la surface au sol disponible et l’aménagement du stade», expliquait alors l’organisation. Le show, qui avait duré près de 2h30, est donc diffusé au cinéma en France, mais également en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.