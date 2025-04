Concert de Jul au Stade de France : arrivée dans les airs, feu d’artifice, hommage à Mathys… Les meilleurs moments de la performance du rappeur marseillais à Paris

Devant une foule en délire, le rappeur marseillais Jul s’est produit ce samedi soir au Stade de France. Retour sur les moments forts de ce show qui a rassemblé près de 98.000 spectateurs.

Il a fait mieux qu’Indochine. Alors que le groupe de Nicola Sirkis avait attiré 97.036 fans lors de son passage au Stade de France en mai 2022, Jul a réussi le pari de rassembler 97.816 personnes au sein de l’enceinte de Seine-Saint-Denis ce samedi 26 avril. Un record de fréquentation. «Record historique... on la (sic) fait ensemble la team», a réagi ce dimanche le rappeur sur X.

record historique… on la fait ensemble la team @StadeFrancepic.twitter.com/izfYONvJ7Z — Jul (@jul) April 27, 2025

De son vrai nom Julien Mari, le Marseillais avait également pensé à tous ceux qui n’avaient pas pu obtenir de billets pour ce show, écoulés en seulement quelques secondes lors de la mise en vente en 2024.

Moyennant 10 euros la place, quelque 25.000 fans ont pu suivre ce show de plus de deux heures et demie en direct de chez eux grâce à un livestream.

Dès 21h, pour son entrée dans le Stade de France, le rappeur marseillais de 35 ans a choisi les airs. Harnaché à un baudrier, il a rejoint la scène en descendant du toit avec ses lunettes de soleil et sa casquette à l’envers vissée sur la tête, en faisant comme à son habitude son désormais cultissime signe de ralliement et en reprenant «Capata» et «Wesh alors». «Est-ce que vous êtes prêt à fissurer le stade ?», a-t-il lancé.

Des invités exceptionnels

L’Ovni qui a dévoilé vendredi 25 avril, soit la veille du concert, son nouvel album baptisé «D&P à vie», a tenu par ailleurs à rendre un vibrant hommage à Mathys, cet adolescent de 15 ans qui est mort le 13 avril dernier après une chute accidentelle dans une carrière de l’Ille-et-Vilaine, en Bretagne.

Son frère avait lancé un appel à Jul sur les réseaux sociaux lui demandant de lui rendre hommage lors du concert. Le rappeur a exaucé ce vœu. «Une grosse pensée pour lui et pour toute sa famille. S’il vous plaît, allumez tous vos téléphones ce soir pour éclairer la scène», a-t-il demandé au public.

Après ce moment d’émotion, Jul a continué le show, enchaînant les tubes et les performances en tout genre comme celle d’arriver sur scène à moto. Pour ce concert de folie, l’artiste avait convié de nombreuses grandes figures du rap français comme PLK, Naza ou encore Mister You.

Enfin, le rappeur fan des claquettes-chaussettes en a mis plein la vue à ses fans avec un feu d’artifice exceptionnel en guise de conclusion.