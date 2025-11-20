Miss Univers 2025 : la représentante de la Jamaïque hospitalisée après une chute impressionnante

La candidate de la Jamaïque du concours de beauté Miss Univers 2025 a violemment chuté mercredi lors du défilé en robe de soirée. La jeune femme a été évacuée sur un brancard et conduite à l’hôpital, avant que des nouvelles rassurantes ne soient communiquées.

Une sacrée chute. Gabrielle Henry, représentante de la Jamaïque au concours Miss Univers, a été victime d’une impressionnante chute mercredi 19 novembre. La jeune femme ophtalmologue est violemment tombée du plateau principal alors qu’elle défilait en robe de soirée à l’occasion du Preliminary show du concours.

Évacuée en urgence sur un brancard devant un public abasourdi, la Miss de 28 ans a été conduite à l’hôpital, où elle a été prise en charge.

La preliminar terminó con una candidata menos, Jamaica se cayó en uno de los espacios huecos del escenario y la sacaron hasta en camilla 😓 #MissUniversepic.twitter.com/AoZcAXFGx2 — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Pas de fracture mais un maintien en observation

Des nouvelles de son état de santé ont été communiquées dans la soirée, assurant que la jeune femme était hors de danger mais restait en observation. Le comité Miss Universe Jamaica a fait savoir dans un communiqué qu’après avoir été prise en charge par des professionnels de la santé de l’hôpital Paolo Rangsit, Gabrielle Henry «ne souffrait d'aucune blessure mettant sa vie en danger. Cependant, ils continuent de faire des tests pour s'assurer de son rétablissement complet».

De son côté, le directeur de l’organisation Miss Univers, Raul Rocha, a lui aussi tenu à donner des nouvelles de la candidate après s’être rendu à son chevet. «Je voudrais partager avec la famille Miss Univers qui s’inquiète pour Miss Univers Jamaïque qu’à 0h, heure de Bangkok, je viens de quitter l’hôpital où elle est soignée», a-t-il noté sur Instagram précisant dans la foulée : «Heureusement, il n’y a pas de fractures et elle est entre de bonnes mains. Elle va rester en observation pour le reste de la nuit.», a-t-il poursuivi.

La jeune femme se remet quant à elle de ses émotions et n’a pas encore réagi publiquement. Alors que la finale de Miss Univers doit se tenir en Thaïlande ce vendredi 21 novembre, à 2h heure française, on ne sait pas si sa participation sera compromise.