Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Peter Greene : les causes de sa mort révélées, l'acteur de «The Mask» et «Pulp Fiction» victime d'une blessure par balle accidentelle

L'acteur, connu pour ses rôles dans «The Mask» et «Pulp Fiction», est décédé en décembre dernier dans son appartement de New York. [Roy Rochlin / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Décédé en décembre dernier à l’âge de 60 ans, l’acteur Peter Greene est mort des suites d’une blessure par balle accidentelle, a révélé le bureau du médecin légiste de New York mercredi.

Une fin tragique. Deux mois après son décès, les causes de la mort de l’acteur Peter Greene ont été révélées mercredi 18 février par le bureau du médecin légiste de New York. Le comédien, dont la mort a été qualifiée «d’accidentelle», a succombé à une «blessure par balle à l'aisselle gauche avec lésion de l'artère brachiale», a rapporté le magazine People

Un accident qui a provoqué une hémorragie coûtant la vie au comédien, âgé de seulement 60 ans. «La balle a pénétré dans son aisselle gauche et a provoqué une importante hémorragie après avoir endommagé l'artère irriguant son bras, son coude, son avant-bras et sa main», a de son côté noté Variety. 

Sur le même sujet Peter Greene, le grand méchant de «The Mask», est mort à l'âge de 60 ans Lire

Pour mémoire, c’est un voisin qui, après avoir entendu de la musique provenant de son domicile durant plusieurs jours sans interruption, avait appelé la police. L’acteur américain avait alors été retrouvé sans vie par les forces de l'ordre dans son appartement de New York, le 12 décembre dernier. 

Peter Greene avait notamment marqué le cinéma avec ses rôles de grand méchant dans «The Mask» et «Pulp Fiction». 

DécèsCinémadivertissement

À suivre aussi

Aude : une commune interdit l'accès à des chemins de balade après la mort de 4 chiens
«Il est parti rejoindre sa première maîtresse» : Lazare, possible doyen des chiens, est décédé à 30 ans
Fleury DI Nallo a inscrit 222 buts sous le maillot de l'OL.
Football : le meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais décède à l’âge de 83 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités