Peter Greene : les causes de sa mort révélées, l'acteur de «The Mask» et «Pulp Fiction» victime d'une blessure par balle accidentelle

Décédé en décembre dernier à l’âge de 60 ans, l’acteur Peter Greene est mort des suites d’une blessure par balle accidentelle, a révélé le bureau du médecin légiste de New York mercredi.

Une fin tragique. Deux mois après son décès, les causes de la mort de l’acteur Peter Greene ont été révélées mercredi 18 février par le bureau du médecin légiste de New York. Le comédien, dont la mort a été qualifiée «d’accidentelle», a succombé à une «blessure par balle à l'aisselle gauche avec lésion de l'artère brachiale», a rapporté le magazine People.

Un accident qui a provoqué une hémorragie coûtant la vie au comédien, âgé de seulement 60 ans. «La balle a pénétré dans son aisselle gauche et a provoqué une importante hémorragie après avoir endommagé l'artère irriguant son bras, son coude, son avant-bras et sa main», a de son côté noté Variety.

Pour mémoire, c’est un voisin qui, après avoir entendu de la musique provenant de son domicile durant plusieurs jours sans interruption, avait appelé la police. L’acteur américain avait alors été retrouvé sans vie par les forces de l'ordre dans son appartement de New York, le 12 décembre dernier.

Peter Greene avait notamment marqué le cinéma avec ses rôles de grand méchant dans «The Mask» et «Pulp Fiction».