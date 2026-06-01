Emily Blunt a refusé d'utiliser l'IA lors d'une scène clé de «Disclosure Day», le nouveau Steven Spielberg

L'actrice américaine Emily Blunt s'est opposée à utiliser l'intelligence artificielle pour tourner une scène nécessitant de modifier sa voix dans le nouveau film de Steven Spielberg, en salles le 10 juin.

Emily Blunt a préféré tourner de manière traditionnelle. Actuellement à l'affiche de Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg en salles le 10 juin, l'actrice américaine a dévoilé quelques secrets de tournage au micro du podcast Hot Ones, le 30 mai. Elle a notamment révélé qu'une scène clé du long-métrage avait été particulièrement difficile à tourner, mais qu'elle ne s'est pas laissée séduire par la facilité en utilisant l'intelligence artificielle.

Dans «Disclosure Day», Emily Blunt incarne une présentatrice météo dotée de pouvoirs après avoir rencontré un extraterrestre. Des changements paranormaux se produisent dans son corps, notamment au niveau de sa voix. Elle commence à présenter le bulletin météo dans une langue étrangère, accompagnée de sons surprenants.

Pour modifier son élocution dans ce plan-séquence de quatre minutes, plusieurs solutions s'offraient à elle, dont l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qu'elle a refusé. «Je suis terrifiée par cet outil», a-t-elle ainsi affirmé. Emily Blunt a opté pour une option plus classique et naturelle.

Le blockbuster de l'été ?

«Je me suis dit que je pouvais essayer de faire ces bruits moi-même», explique-t-elle. L'actrice est partie à la rencontre de l'équipe son et s'est essayée à diverses tentatives. «J'ai fait des cliquetis, des bourdonnements, des sons de consonne, des respirations...des sons étranges quoi.» Plusieurs microphones étaient placés sur le plateau, se rappelle-t-elle, puis l'ingénieur son a opéré sa magie.

Steven Spielberg, passionné depuis plusieurs années sur les sujets d'intelligence artificielle, s'est lui aussi récemment exprimé sur la question. Selon lui, il est «impensable que l'IA prenne des décisions à la place des scénaristes», précisant qu'elle ne peut pas remplacer la créativité et les sentiments humains. L'IA peut être un «outil» mais ne doit pas avoir le dernier mot sur le résultat final.

Présenté comme le blockbuster de l'été, «Disclosure Day» marque le grand retour de Steven Spielberg à la science-fiction, après un biopic et une comédie musicale. Ce nouveau long-métrage entend explorer la question des théories du complot sur les extraterrestres. Les premières critiques vantent le projet comme le «meilleur film du cinéaste depuis 20 ans», grâce à son intrigue, son suspens, son atmosphère, sa bande son et son jeu d'acteur.