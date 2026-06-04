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«Choose France» : Emmanuel Macron rend hommage à Kev Adams, auteur d'une grosse performance dans «America's got talent»

[Twitter Emmanuel Macron]
Par CNEWS
Publié le

Kev Adams a reçu le soutien du président Emmanuel Macron alors qu’il participe à la très populaire émission «America's got talent», l’équivalent de «La France à un incroyable talent». 

Candidat de l’émission «America's got talent», Kev Adams a pu compter sur un appui de taille. Alors qu’il a participé aux auditions de la célèbre émission de télévision américaine diffusée mardi soir, sa prestation n’est pas passée inaperçue au sommet du gouvernement. 

Le trentenaire a reçu le soutien du chef de l’Etat. Dans un tweet non sans humour publié hier soir, Emmanuel Macron a incité le jury à sélectionner Kev Adams. «Choose France», a ainsi posté le président faisant référence au sommet du même nom, qui s’est tenu au château de Versailles le 1 er juin. 

L’occasion également de partager la prestation de l’humoriste, qui sur scène s’est amusé des différences entre la France et les Etats-Unis : les expressions, les prix, les pourboires, les distances. 

Une performance qui a reçu les compliments des jurés : l’ex Spice Girl Mel B., l'acteur canadien Howie Mandel, le producteur britannique Simon Cowell et l'actrice colombienne Sofía Vergara. Sa prestation a reçu un «oui» unanime permettant à l'humoriste de poursuivre l'aventure. 

Sur le même sujet «Votre humour est vraiment, vraiment, vraiment drôle» : Kev Adams fait rire aux larmes les jurés de l'émission «America's Got Talent» Lire

Kev Adams qui sur scène a expliqué ne parler anglais que depuis quatre ans, s’offre avec cette émission une énorme visibilité aux Etats-Unis alors qu’il tente de percer outre-Atlantique, comme Gad Elmaleh avant lui. 

Emmanuel MacronKev Adamsdivertissement

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