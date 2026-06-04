Kev Adams a reçu le soutien du président Emmanuel Macron alors qu’il participe à la très populaire émission «America's got talent», l’équivalent de «La France à un incroyable talent».

Candidat de l’émission «America's got talent», Kev Adams a pu compter sur un appui de taille. Alors qu’il a participé aux auditions de la célèbre émission de télévision américaine diffusée mardi soir, sa prestation n’est pas passée inaperçue au sommet du gouvernement.

Le trentenaire a reçu le soutien du chef de l’Etat. Dans un tweet non sans humour publié hier soir, Emmanuel Macron a incité le jury à sélectionner Kev Adams. «Choose France», a ainsi posté le président faisant référence au sommet du même nom, qui s’est tenu au château de Versailles le 1 er juin.

Wanna hang out?

Choose France. 🇫🇷pic.twitter.com/2rXFQhB5XR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 3, 2026

L’occasion également de partager la prestation de l’humoriste, qui sur scène s’est amusé des différences entre la France et les Etats-Unis : les expressions, les prix, les pourboires, les distances.

Une performance qui a reçu les compliments des jurés : l’ex Spice Girl Mel B., l'acteur canadien Howie Mandel, le producteur britannique Simon Cowell et l'actrice colombienne Sofía Vergara. Sa prestation a reçu un «oui» unanime permettant à l'humoriste de poursuivre l'aventure.

Kev Adams qui sur scène a expliqué ne parler anglais que depuis quatre ans, s’offre avec cette émission une énorme visibilité aux Etats-Unis alors qu’il tente de percer outre-Atlantique, comme Gad Elmaleh avant lui.