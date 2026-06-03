«Une nouvelle ère pour l'Europe» : Emmanuel Macron reçoit le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar

Le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit ce mercredi 3 juin à l’Élysée le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar. L’occasion pour les deux hommes de faire le point sur le «soutien à l'Ukraine» au sortir de seize ans de règne de son prédécesseur prorusse Viktor Orban.

Une nouvelle étape pour le successeur de Viktor Orban, qui s’est déjà rendu à Varsovie, Bruxelles et Berlin. Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar va être reçu ce mercredi 3 juin à l’Élysée par Emmanuel Macron.

La présidence française a indiqué que les deux dirigeants «échangeront sur les principaux dossiers européens, notamment le soutien à l’Ukraine et la poursuite des sanctions contre la Russie, la sécurité et la défense européenne, le renforcement de la compétitivité européenne ainsi que la préparation du prochain cadre financier pluriannuel».

«Cette visite permettra aussi d’approfondir la relation bilatérale entre la France et la Hongrie, à travers le développement de coopérations dans plusieurs domaines stratégiques, tels que le nucléaire, la défense et les infrastructures», a-t-elle ajouté.

Rompre avec la Hongrie de Viktor Orban

Peter Magyar, vainqueur des législatives d'avril face à Viktor Orban, qui dirigeait la Hongrie depuis seize ans, a juré, lors de son investiture le 9 mai dernier, d’inaugurer une nouvelle ère pour son pays et pour l’Europe.

Le nouveau Premier ministre a effectué son premier déplacement à l'étranger en Pologne les 19 et 20 mai afin de rétablir des relations mises à mal par la proximité de son prédécesseur avec Moscou malgré l'offensive russe en Ukraine depuis 2022.

Il s'est par la suite rendu en Autriche, ainsi qu'à Bruxelles le 29 mai où la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé le déblocage de plus de 16 milliards d'euros destinés à la Hongrie gelés sous Viktor Orban, sous condition de réformes du nouveau dirigeant. Il s'est également déplacé à Berlin ce mardi.

L'Union européenne a été contrainte de composer durant 16 ans avec un Premier ministre proche de Vladimir Poutine et de Donald Trump, et qui a bloqué une série de dossiers, dont celui de l'Ukraine.

Contrairement à son prédécesseur, Peter Magyar a exprimé sa reconnaissance du plein droit de l'Ukraine à se défendre contre les attaques russes. Il a annoncé vouloir «organiser une rencontre» en juin avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avec qui Viktor Orban entretenait des relations exécrables.