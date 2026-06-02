Football : Emmanuel Macron a rendu visite à l’équipe de France avant la Coupe du monde 2026

Ce mardi 2 juin, Emmanuel Macron est allé rendre visite aux joueurs et au staff technique de l’équipe de France avant la Coupe du monde de football qui se déroule du 11 juin au 19 juillet.

C’est une tradition. Comme avant chaque grand rendez-vous de l’équipe de France, le président de la République est allé rendre visite aux Bleus à Clairefontaine (Yvelines) ce mardi 2 juin. Le Chef de l’Etat était accompagné de son épouse Brigitte et de la ministre des Sports, Marina Ferrari.

Emmanuel Macron a été accueilli par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps et leur capitaine, Kylian Mbappé. Il a ensuite déjeuné avec eux au centre d'entraînement.

«Ça va Ousmane, t'es en forme ?»

Les six finalistes de la Ligue des champions, remportée samedi par le PSG aux dépens d'Arsenal, ont rejoint dans la matinée le stage de préparation de l'équipe de France. «Ça va Ousmane, t'es en forme ? Vous vous êtes remis de vos émotions ? On se projette sur la suite tout de suite», a lancé le président de la République à Ousmane Dembélé.

Les joueurs, le staff, le président, son épouse et la ministre ont ensuite posé pour la traditionnelle photo sur les marches de la résidence de l'équipe de France.

Pour rappel, l’équipe de France de Didier Deschamps va disputer deux rencontres amicales, jeudi contre la Côte d'Ivoire à Nantes (Loire-Atlantique) et le 8 juin face à l'Irlande du nord à Lille (Nord), avant de s'envoler le 10 juin pour son camp de base de Boston. Leur premier match à la Coupe du monde aura lieu le mardi 16 juin contre le Sénégal.

Avant de rencontrer les vice-champions du monde, le président de la République avait initialement rencontré les joueuses de l’équipe de France, qui préparent de leur côté deux derniers matches de qualification pour la Coupe du monde 2027. «On sera à fond derrière vous, accrochez-vous, 2027 est à portée de mains», leur a dit Emmanuel Macron.