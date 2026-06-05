Taylor Swift : sa fortune désormais estimée à 2 milliards de dollars

Milliardaire depuis avril 2024, Taylor Swift ne cesse d'augmenter son patrimoine grâce à son hyperproductivité, qui lui a permis de doubler sa fortune en deux ans.

Une fortune qui ne cesse de croître. En avril 2024, Taylor Swift est devenue la première artiste (femmes et hommes confondus) à atteindre le statut de milliardaire uniquement grâce à sa musique. Deux ans plus tard, la fortune de la chanteuse a franchi un nouveau cap, selon un rapport publié par Forbes jeudi 4 juin.

Son patrimoine est désormais estimé à 2 milliards de dollars (1,72 milliard d'euros). Une richesse principalement alimentée par sa tournée colossale, le Eras Tour, aux retombées économiques phénoménales. Cette série de concerts organisée de mars 2023 à décembre 2024 a généré 2 milliards de dollars dans le monde. Il s'agit de la tournée la plus lucrative de l'histoire.

L'interprète de «Wildest Dreams» a capitalisé sur l'engouement suscité autour de ses shows pour les diffuser dans plusieurs cinémas à travers le monde pendant trois jours, lui permettant de briller au box-office. «The Eras Tour, le film», a récolté plus de 260 millions de dollars. La plate-forme de streaming Disney+ a ensuite payé plus de 75 millions de dollars pour s'arracher les droits exclusifs de diffusion.

deux derniers albums à succès

Les recettes de la chanteuse ont considérablement augmenté grâce à son hyperproductivité. Entre 2021 et 2023, Taylor Swift a réenregistré quatre de ses premiers albums, les «Taylor's Version», qui ont affolé les compteurs. À titre d'exemple, «1989 (Taylor's Version)» s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde.

Outre sa tournée et ses réenregistrements, Taylor Swift a aussi sorti deux autres albums inédits, «The Tortured Poets Department» (2024), vendu à 5,6 millions d'exemplaires dans le monde et «The Life Of A Showgirl», à 5,5 millions d'exemplaires.

«Taylor Swift a changé l'industrie musicale en 2020 lorsqu'elle a commencé à réenregistrer une partie de sa discographie. Ses royalties tombent désormais directement dans sa poche. Puis elle est partie en tournée et a sorti d'autres albums, lui permettant de doubler ses revenus», écrit le magazine Forbes.

La chanteuse américaine a profité de cette fortune pour racheter les droits de ses six premiers albums en déboursant 300 millions de dollars. Elle en a également profité pour remercier son équipe présente lors de sa tournée en leur accordant un bonus de 197 millions de dollars.

L'interprète de «The Fate of Ophelia» n'est toutefois pas la chanteuse la plus riche au monde. Elle doit encore rattraper Jay-Z et ses près de 3 milliards de dollars.