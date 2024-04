Taylor Swift : la chanteuse rejoint la liste des milliardaires 2024 selon Forbes

Dix-sept ans après le début de son illustre carrière, Taylor Swift a rejoint le club des personnes les plus riches du monde, selon une nouvelle liste Forbes.

Une entrée remarquée. La chanteuse Taylor Swift est maintenant membre du club des milliardaires, avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars.

Pour l'intégrer à sa liste des nouveaux milliardaires en 2024, publiée ce mardi 2 avril, le magazine Forbes a pris en compte le succès de sa tournée «Eras Tour», la valeur de son catalogue musical, sa propriété immobilière et les profits générés par le réenregistrement de ses six premiers albums. La jeune femme de 34 ans est ainsi devenue la première musicienne à réaliser cet exploit uniquement grâce à ses chansons et ses performances.

Selon Pollstar, revue spécialisée dans l'industrie du concert et de la musique live, la dernière tournée mondiale de l'artiste a été la première à dépasser le milliard de dollars en 2023, rapportant 1,04 milliard de dollars, avec 4,35 millions de billets vendus sur 60 dates de tournée.

L'artiste de tous les records

Taylor Swift a aussi généré environ 200 millions de dollars (185,64 millions d'euros) grâce à la vente d'articles dérivés. En outre, son film sur sa tournée à succès, «Taylor Swift: The Eras Tour», aurait rapporté environ 250 millions de dollars (232,05 millions) de recettes, ce qui en fait le film de concert le plus lucratif jamais réalisé.

Plus tôt cette semaine, l'interprète de «Shake it Off» a été désignée personnalité de l'année par le Time Magazine. En outre, Apple Music l'a désignée artiste de l'année et Spotify a révélé qu'elle était l'artiste la plus écoutée dans le monde en 2023, accumulant plus de 26,1 milliards d'écoutes depuis le 1er janvier, battant le record détenu durant trois ans par Bad Bunny.

Lors de la cérémonie des Grammy Awards, Taylor Swift est aussi devenue la première artiste à remporter quatre fois le prix de l'album de l'année.