Taylor Swift et Travis Kelce : le mariage devrait avoir lieu au Madison Square Garden et coûter 20 millions de dollars

Il semblerait que Taylor Swift et Travis Kelce aient trouvé le lieu de leur mariage. D'après un article de Page Six, le couple devrait se marier au Madison Square Garden à New York.

C’est un des lieux les plus emblématiques de la Grosse Pomme et les amoureux les plus en vue du moment auraient jeté leur dévolu dessus. Selon Page Six, qui avait précédemment révélé en exclusivité que Taylor Swift et Travis Kelce prévoyaient de se marier à New York le week-end du 3 juillet, les fiancés auraient choisi le mythique Madison Square Garden pour célébrer leur union.

Pour l’heure, ni les principaux intéressés, ni les représentants du domicile des Knicks, des Rangers et lieu de nombreux concerts (dont ceux de Taylor Swift à huit reprises à ce jour) n’ont confirmé, mais Page Six, qui ne veut pas y voir un hasard, relève qu’aucun événement public n’est programmé dans la salle entre le 29 juin au 6 juillet.

Une source a en outre confié au média que «la confidentialité était primordiale» pour la superstar de la pop et le joueur de football américain des Kansas City Chiefs, tous deux âgés de 36 ans. Elle a ajouté que leur projet prévoyait le transport des invités jusqu'au lieu de l'événement dans des bus aux vitres teintées.

Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Benson Boone, les sœurs Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid ou encore Selena Gomez figureraient parmi les stars conviées, a listé TMZ, qui explique qu'entre 1100 et 1200 convives ont reçu un carton mais n'ont pas été informés de la date ni du lieu exacts, seulement que les noces auront lieu cet été et qu'il leur est demandé de rester flexibles quant à leurs disponibilités.

Une fête à 20 millions de dollars

S'il a bien lieu là-bas, le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce au Madison Square Garden pourrait coûter plus de 20 millions de dollars (17,36 millions d’euros). Interrogée par le New York Post, Sonal Shah, organisatrice de mariages de luxe à Manhattan, a prédit que la simple location de la salle pourrait coûter à elle seule 2,5 millions de dollars (2,1 millions d'euros).

«Mais pour un mariage de célébrités de cette envergure, les frais de location de la salle ne représenteraient probablement qu'une fraction du budget total. Une soirée de week-end dans l'un des lieux les plus emblématiques au monde, ce n'est pas seulement louer l'espace ; vous payez aussi pour l'exclusivité, le personnel, la sécurité, l'exploitation et le manque à gagner lié à l'annulation d'un concert ou d'un événement sportif qui aurait pu avoir lieu», a-t-elle ajouté.

«Si l’on ajoute la production, la sécurité, le traiteur, les animations et la décoration, un mariage au Madison Square Garden pourrait très bien devenir un événement coûtant entre 10 et 20 millions de dollars, voire plus.»