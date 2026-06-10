Breaking Bad : Bryan Cranston revient sur le comportement le plus choquant de Walter White

Bryan Cranston est revenu sur le moment où le comportement de Walter White, le personnage qu’il a incarné dans la série «Breaking Bad» entre 2008 et 2013, lui a paru être le plus choquant.

À peine croyable. Dans un entretien croisé avec Rhea Seehorn organisé par le site américain Variety, Bryan Cranston a révélé le moment où il a réalisé à quel point le personnage de Walter White, qu’il a incarné dans la série «Breaking Bad» pendant cinq saisons entre 2008 et 2013, était devenu un criminel.

Le comédien de 70 ans évoque une scène précise de la saison 4 où Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul, débarque avec une arme à la main pour menacer Walter White qu’il soupçonne d’avoir empoisonné Brock Cantillo, un petit garçon de 6 ans dont il est devenu proche de la mère, Andrea. Alors que Jesse tentait de leur venir en aide en leur donnant de l’argent, l’enfant est tombé gravement malade, au point que sa vie soit menacée.

Convaincu de son innocence

«Je me souviens du tournage d'un épisode de Breaking Bad où le personnage d'Aaron Paul, Jesse, fonce sur moi avec une arme parce qu'il pense que j'ai empoisonné le petit garçon de la série, et je lui dis : ‘Pourquoi ferais-je une chose pareille ?’», explique Bryan Cranston. «Je pointe du doigt le personnage de Giancarlo Esposito : ‘Gus Fring, c'est lui qui aurait tout à gagner dans cette histoire !’», ajoute-t-il.

Détail amusant, au moment de tourner la scène, Vince Gilligan, le créateur de «Breaking Bad», n’a pas transmis l’intégralité du script à Bryan Cranston, qui ignore alors l’étendue exacte des actions de son personnage. Il a joué la scène en étant convaincu de son innocence. Lors de la confrontation entre Walter et Jesse, le premier assure être totalement innocent, et pointe la responsabilité de Gus Fring, le parrain du cartel.

Ce n’est qu’en découvrant le script de l’épisode suivant que Bryan Cranston a compris que c’était bien Walter White le responsable de l’empoisonnement du petit garçon, dans le but de rallier Jesse à son combat contre Gus Fring. «Et puis l'épisode suivant est arrivé quelques jours plus tard. Je le lis et je me dis : ‘Oh, c'est bien moi qui l'ai fait. Oups. Au temps pour moi !’», s’est amusé le comédien, récompensé à quatre reprises aux Emmy Awards de meilleur acteur.