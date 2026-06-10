Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Breaking Bad : Bryan Cranston revient sur le comportement le plus choquant de Walter White

Bryan Cranston a obtenu un Golden Globes pour son rôle en 2014. [© AMC]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Bryan Cranston est revenu sur le moment où le comportement de Walter White, le personnage qu’il a incarné dans la série «Breaking Bad» entre 2008 et 2013, lui a paru être le plus choquant.

À peine croyable. Dans un entretien croisé avec Rhea Seehorn organisé par le site américain Variety, Bryan Cranston a révélé le moment où il a réalisé à quel point le personnage de Walter White, qu’il a incarné dans la série «Breaking Bad» pendant cinq saisons entre 2008 et 2013, était devenu un criminel. 

Le comédien de 70 ans évoque une scène précise de la saison 4 où Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul, débarque avec une arme à la main pour menacer Walter White qu’il soupçonne d’avoir empoisonné Brock Cantillo, un petit garçon de 6 ans dont il est devenu proche de la mère, Andrea. Alors que Jesse tentait de leur venir en aide en leur donnant de l’argent, l’enfant est tombé gravement malade, au point que sa vie soit menacée. 

Convaincu de son innocence  

«Je me souviens du tournage d'un épisode de Breaking Bad où le personnage d'Aaron Paul, Jesse, fonce sur moi avec une arme parce qu'il pense que j'ai empoisonné le petit garçon de la série, et je lui dis : ‘Pourquoi ferais-je une chose pareille ?’», explique Bryan Cranston. «Je pointe du doigt le personnage de Giancarlo Esposito : ‘Gus Fring, c'est lui qui aurait tout à gagner dans cette histoire !’», ajoute-t-il. 

Détail amusant, au moment de tourner la scène, Vince Gilligan, le créateur de «Breaking Bad», n’a pas transmis l’intégralité du script à Bryan Cranston, qui ignore alors l’étendue exacte des actions de son personnage. Il a joué la scène en étant convaincu de son innocence. Lors de la confrontation entre Walter et Jesse, le premier assure être totalement innocent, et pointe la responsabilité de Gus Fring, le parrain du cartel. 

Sur le même sujet «C'est la personne la plus immature que je connaisse» : Aaron Paul raconte la blague que Bryan Cranston lui faisait sur le tournage de «Breaking Bad» Lire

Ce n’est qu’en découvrant le script de l’épisode suivant que Bryan Cranston a compris que c’était bien Walter White le responsable de l’empoisonnement du petit garçon, dans le but de rallier Jesse à son combat contre Gus Fring. «Et puis l'épisode suivant est arrivé quelques jours plus tard. Je le lis et je me dis : ‘Oh, c'est bien moi qui l'ai fait. Oups. Au temps pour moi !’», s’est amusé le comédien, récompensé à quatre reprises aux Emmy Awards de meilleur acteur. 

SériesBryan CranstonBreaking Baddivertissement

À suivre aussi

«Je peux prendre ma retraite» : Richard Gere annonce être prêt à passer le témoin à son fils
«Copland» : le film avec Sylvester Stallone va devenir une série
«Dr House» : l'acteur Hugh Laurie répond sèchement à une téléspectatrice qui a osé critiquer la série

Ailleurs sur le web

Dernières actualités