Admis au prestigieux Collège d’Eton à la rentrée prochaine, le prince George n’a bénéficié d’aucun laissez-passer et a planché comme tous les autres candidats.

Sa lignée royale n’a pas compté. Bien que le prince George soit deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, le jeune garçon de 12 ans a été traité comme tous les élèves aspirant à rejoindre le prestigieux Eton College. «Il a dû passer les examens d'entrée comme tous les autres candidats, et il est très fier de commencer en septembre», a confié une source proche de la famille au magazine Vanity Fair, soulignant qu'il n'avait eu «aucun traitement de faveur».

Une réussite qui fait le bonheur de ses parents et du principal intéressé. «Catherine et William sont ravis que George intègre Eton, et George est aux anges», a également noté cette source, donnant quelques détails sur l’état d’esprit du fils aîné du prince et de la princesse de Galles. «Il a visité l'école à plusieurs reprises et l'a adorée. Il était très heureux d'avoir été admis et impatient de recevoir son nouvel uniforme».

Une école proche de la résidence familiale

Le prince William et Kate Middleton, qui depuis l'automne dernier vivent avec leurs enfants au Forest Lodge à Windsor, se réjouissent également de la proximité de l’établissement avec leur lieu de résidence et ce bien que le jeune prince y sera pensionnaire. «William et Catherine apprécient particulièrement le fait que George ne soit pas trop loin de chez eux tout en étant interne et en pouvant pleinement profiter de la vie scolaire».

Un peu plus tôt cette semaine, le palais de Kensington avait officiellement annoncé l’admission du prince George au sein de ce pensionnat d’élite pour garçons, par lequel sont notamment passés son père, le prince William, et son oncle, Harry.