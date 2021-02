Pourquoi McDonald's va supprimer les jouets en plastique de ses Happy Meal

C'est un virage remarqué pour un menu qui existe depuis une quarantaine d'années. Pour verdir son Happy Meal, son célèbre menu enfant, McDonald's va remplacer les jouets en plastique par des jeux écolo-compatibles.

Le plastique c'était fantastique, mais c'est désormais fini. Adieu donc jouets en polymères divers issus du pétrole, place aux figurines en carton ou aux coloriages.

Comme le révèle Le Parisien, après avoir banni les pailles, le géant américain du fast-food amplifie ainsi sa transition verte en verdissant son menu enfant, véritable produit d'appel à l'attention de nombreux parents.

Un changement certes de taille mais qui n'est pas non plus inédit dans le secteur, plusieurs autres enseignes de restauration rapides ayant, elles, déjà franchi le pas. Mais un tournant tout de même d'importance dans la mesure où le célèbre menu enfant de «MacDo», existe depuis 1979 et qu'il avait, depuis cette date, toujours pu compter sur des jouets en plastique.

Mais ça c'était avant, comme l'explique Nawfal Trabelsi, PDG de la branche hexagonale du groupe à nos confrères : «J'ai pris la décision de retirer le plastique partout où cela est possible».

Effet d'annonce ou véritable révolution verte ?

Reste que si avec cette décision la firme s'offre une belle publicité, elle anticipe surtout l'entrée en vigueur de la loi sur l'économie circulaire, qui prévoit la disparition des jouets en plastique dans les menus «au plus tard au 1er janvier 2022».

Malgré tout, cette étape s'inscrit quoi qu'il en soit dans un processus plus large, McDonald's s'étant engagé, depuis plusieurs années déjà, dans une adaptation verte globale, plus proche des attentes de la société.

Dans les années qui ont suivi la sortie du film Super Size Me (2004), mettant en scène le réalisateur américain Morgan Spurlock se nourrissant exclusivement chez McDonald's pour mettre en lumière les ravages de la malbouffe, l'enseigne a ainsi commencé par proposer des menus plus variés.

Puis, en 2009, sa mutation s'est même concrétisée sur le célèbre logo «M» de la marque, historiquement jaune sur fond rouge, devenu jaune sur fond vert. Tout un symbole.

Dans le sillage de l'abandon des pailles en plastique en 2019, les poubelles de tri ont également fait leur apparition dans les restaurants.

Enfin, les emballages ont également été modifiés pour provenir de matériaux «propres», comme le papier, carton, fibre moulée naturelle ou bois issu de forêts durables.

Avec ses quelque 1.500 restaurants implantés partout en France, McDonald's constitue par ailleurs le plus gros restaurateur de l'Hexagone. Et la marque, qui s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 36 % d'ici à 2030, compte également utiliser 100 % de matières recyclées et renouvelables d'ici à 2025.

Originaire de Chicago, dans l'Etat de l'Illinois aux Etats-Unis, la firme née de l'esprit d'initiative des frères McDonald affichait en outre en 2019 une santé toujours étincelante, dépassant même cette année-là la barre symbolique des 100 milliards de dollars de ventes.

Une masse colossale de billets - verts là aussi - qui devraient lui permettre d'atteindre sans crainte ses objectifs environnementaux, malgré les incertitudes liées à la pandémie.

