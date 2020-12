McDonald's: lancement d'un nouveau burger montagnard

Après avoir dévoilé en novembre son McBaguette, McDonald’s propose à partir de ce mardi le nouveau burger «Gourmet» qui met à l’honneur le savoir-faire français et les spécialités savoyardes.

A défaut de partager une raclette ou une fondue pendant les fêtes de fin d’année, les gourmands peuvent profiter de ce sandwich composé d’un steak haché de viande charolaise 100% française, de lamelles de jambon sec supérieur de 9 mois d’âge qui apportera une touche salée, le tout accompagné d’une tranche de fromage Abondance AOP et d’une sauce fondante.

Fromage Abondance AOP, jambon sec séché & affiné et viande 100% charolaise : la nouvelle recette Signature by McDonald's™ Abondance AOP et Jambon 9 mois d'âge, signe une fin d’année aux saveurs et ingrédients issus du terroir. pic.twitter.com/n6QK0KJXpC

