Volvo passera au tout électrique en 2030

La société automobile chinoise Volvo a annoncé mardi la fin progressive des moteurs à combustibles pour s’orienter vers des véhicules entièrement électriques d’ici à 2030.

«Nous sommes convaincus qu’une voiture électrique est plus attractive pour les clients», a déclaré le directeur générale Hakan Samuelsson. «Pour continuer à prospérer, il nous faut une croissance rentable. Ainsi, plutôt que d'investir dans une activité en perte de vitesse, nous misons sur l'avenir, à savoir l'électrique et la vente en ligne», a précisé le dirigeant de Volvo Cars.

Photos from our recent live event where we revealed that we will be fully electric by 2030 and spoke about working towards a sustainable future. #ForEveryonesSafety





Learn more: https://t.co/xtaSHm2Zs4 pic.twitter.com/RxdfHh9FuS

— Volvo Cars (@volvocars) March 2, 2021