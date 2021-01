Apple pourrait s'allier à Hyundai pour fabriquer sa voiture électrique

En projet depuis plusieurs années, la voiture signée Apple pourrait être dévoilée en 2022. Surtout, la firme à la pomme aurait trouver un allier de poids pour lancer sa construction en misant sur le coréen Hyundai.

Le média Korea IT News, repris par Reuters, avance ainsi que la société californienne envisagerait un partenariat avec le constructeur automobile. Un accord qui serait déjà bien engagé selon ces informations puisque si ce véhicule 100% électrique serait présenté l'an prochain, sa production pourrait être lancée en 2024. Une autre rumeur avance également qu'une «version bêta» du véhicule pourrait même déjà rouler en 2022.

Hyundai pourrait mettre à disposition une de ses usines Kia basée en Géorgie, aux Etats-Unis. Car cette commercialisation sera sans doute progressive et les premiers véhicules Apple devraient d'abord être commercialisés sur le territoire américain, avant leur exportation. Ainsi, le Korea IT News avance que la capacité de production serait de 100.000 véhicules pour la première année, avant d'atteindre une cadence plus élevée en fonction de la demande, en visant 400.000 unités par an. Quoi qu'il en soit, Apple viserait donc des productions à grande échelle et non pas un véhicule limité à une dizaine de milliers d'exemplaires.

Surtout, on ne sait pas encore s'il s'agira d'un véhicule 100% autonome ou semi-autonome, comme peut le proposer Tesla par exemple. Plusieurs rumeurs ces dernières années ont mis en avant les plans d'Apple dans ce domaine, visant à proposer une voiture 100% autonome. Apple envisagerait de produire une automobile en ce sens, dotée d'une batterie révolutionnaire en matière d'autonomie, avançait déjà Reuters le mois dernier. L'accord entre Apple et Hyundai pourrait être officialisé en mars prochain.