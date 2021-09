Le prince Charles devient rédacteur en chef d’une chaîne de télévision

Le prince Charles cumule les casquettes. Le fils de la reine a lancé une chaîne de télévision consacrée à l’écologie.

Très engagé en faveur de la cause environnementale depuis des décennies, le prince Charles utilise tous les moyens pour mettre en avant son combat pour la protection de la planète. Sa dernière initiative en date : une chaîne de télévision créée en partenariat avec Amazon prime baptisée «Re : TV». Un projet amorcé il y a un an, qui lui tient particulièrement à coeur et dont l'objectif est de devenir « une vitrine d’innovations et d’idées inspirantes qui ouvrent la voie vers un avenir durable. »

Comment ? En mettant en valeur, à travers des films et documentaires, les initiatives menées partout sur la planète afin de lutter contre les ravages de la déforestation, du plastique ou encore de la pollution atmosphérique, et de penser le monde de demain en valorisant les projets innovants, comme l'explique le prince de Galles lui-même sur le site de la chaîne.

«J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer d'impliquer les gens et les entreprises dans les problèmes et les solutions à la crise climatique. RE:TV a donc été créée dans le but de capturer la volonté et l'imagination de l'humanité et de défendre les solutions les plus inspirantes pour la durabilité du monde entier», fait savoir le père de Willim et Harry, qui n'hésite pas à se remonter les manches puisqu'il en est le rédacteur en chef bénévole.