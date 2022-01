Seine-Maritime : deux falaises se décrochent en quelques jours près d'Étretat

Un nouvel éboulement a eu lieu ce week-end non loin des falaises mondialement connues d'Etretat, en Seine-Maritime. Il s'agit du deuxième écroulement en l'espace de quelques jours.

Filmé par un amateur et repris par une série de médias locaux, cet éboulement a eu lieu ce 1er janvier sur la plage du Tilleul.

Interrogé par France 3 régions, le vidéaste a raconté qu'«au départ, c'est très impressionnant. Il y a tout un amas de poussière qui est arrivé, tout le monde se frottait les yeux».

Il s'agit du deuxième éboulement en quelques jours à peine. Les côtes normandes sont victimes de près de 60 effrondrements de ce type par an.

Et chaque année, la falaise recule en moyenne de 20 centimètres chaque année. En cause ? Le réchauffement climatique et l'élévation du niveau des mers, qui fragilisent les falaises.