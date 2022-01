Climat : les 7 dernières années ont été «les plus chaudes jamais enregistrées»

Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées en moyenne à l'échelle de la planète, avec des concentrations record de gaz à effet de serre observées l'an dernier, d’après les relevés de Copernicus, l'agence européenne de surveillance climatique.

Et l'année 2021 se place comme la cinquième année la plus chaude de l’histoire. D'ailleurs, l'année a subi les effets dévastateurs du changement climatique : canicules exceptionnelles et meurtrières en Amérique du Nord et en Europe du Sud, incendies ravageurs au Canada ou en Sibérie, vague de froid spectaculaire dans le centre des Etats-Unis ou précipitations extrêmes en Chine et en Europe de l'Ouest.

The last seven years were the warmest on record, with 2021 5th but with a small margin to 2015 and 2018. See in the video which regions had the largest geographical anomalies for the year. #CopernicusClimate #C3S pic.twitter.com/1sbG5cLdVg

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 10, 2022