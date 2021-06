Climat : la France à la traîne pour atteindre ses objectifs d'ici à 2030

Il va falloir mettre les bouchées doubles. Le Haut Conseil du Climat a jugé ce 30 juin que les efforts de la France étaient «insuffisants» pour atteindre ses objectifs initialement fixés.

L'Hexagone s'est engagé à réduire de 40% ses émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 1990. Mais en raison du retard accumulé, cette promesse devient de plus en plus difficile à honorer.

En 2019, les émissions de gaz à effet de serre n'ont diminué «que» d'1,9%, estime le Haut Conseil du Climat. Même si cette baisse est plus importante comparativement à celles des années précédentes, elle n'est toujours pas suffisante. En 2020, les émissions ont chuté de 9%, mais ce score est dû aux restrictions sanitaires et n'a donc rien de durable.

La France est obligée de revoir sa copie : l'Union européenne a d'ores et déjà validé un nouvel objectif de réduction de 55% des émissions d'ici à 2030. Pour rattraper son retard, l'Hexagone devra «pratiquement doubler» le rythme actuel de réduction des émissions «pour atteindre au moins 3%» en 2021 et «3,3% par an en moyenne sur la période du troisième budget carbone (2024 - 2028)», prévient le Haut Conseil du Climat.

Des politiques trop laxistes

Comment expliquer ces mauvais résultats ? Selon le rapport du Conseil, les politiques menées par le gouvernement et les régions sont «insuffisamment alignées sur la trajectoire de réduction des émissions prévue par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC)» qui fixe des plafonds d'émissions. Problème : lorsque ces plafonds sont dépassés, les suivants sont automatiquement rehaussés, reportant l'effort à accomplir.

Le Haut Conseil du Climat a tout de même noté quelques progrès. Les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de la transformation d'énergie sont devenus moins polluants. Par contre, les émissions des transports stagnent, tandis que celles du secteur agricole entament une très légère diminution.

Pour tenter d'inverser la tendance, le rapport présente ses recommandations : clarifier les politiques publiques, «encore peu lisibles», finaliser au plus vite les stratégies locales, et améliorer le suivi et l'évaluation des politiques environnementales mises en place.