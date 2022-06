Boulogne-Billancourt : des militants écologistes se collent les mains au sol pour bloquer la circulation

Ce lundi 20 juin, afin d'interpeller les députés sur la question de la rénovation énergétique, des militants écologistes ont bloqué la circulation à Boulogne-Billancourt.

Le trafic a été perturbé sur l'avenue Edouard-Vaillant, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ce matin. Des militants pour le climat du mouvement Dernière rénovation s'y sont rassemblés dans le but d'attirer l'attention des députés. Leur demandant de s'engager à voter une loi sur la rénovation énergétique globale des bâtiments, certains n'ont pas hésité à s'engluer la main au bitume pour poursuivre la manifestation.

Plus précisément, ils exigent que cette loi reprenne «intégralement les propositions de la Convention citoyenne pour le climat» sur le sujet. Sur Twitter, ils développent : «tous les bâtiments français devront faire l'objet d'une rénovation énergétique globale avant 2040» et «un système de financement simple et progressif prenant en charge l'intégralité des travaux» devra être mis en place «pour les foyer les plus modestes».

Un policier tente de décoller la main engluée d'un citoyen. Il est obligé de crier pour que le policier s'arrête. L'intervention des pompiers serait nécessaire. pic.twitter.com/eEadCKHSdO — Dernière Rénovation (@derniere_renov) June 20, 2022

Leur volonté était de placer l'enjeu écologique au coeur du débat, dès le début du mandat des députés, fraîchement élus ce dimanche 19 juin. Ces activistes jugent cette loi «fondamentale si la France veut respecter ses engagements de réductions de gaz à effet de serre» et soulignent «l'urgence» actuelle, alors que «les prix de l'énergie atteignent des niveaux records».

Munis d'une banderole arborant le nom de leur mouvement, ils se sont donc assis sur la route, de manière à entraver le passage des voitures. Cette manifestation statique, commencée à 8h45, a rapidement créé des bouchons et suscité la colère de certains automobilistes. C'est en réaction à l'arrivée des forces de l'ordre, vers 9h15, que certains militants ont décidé de se coller la main sur le bitume, pour ne pas être délogés.

L'une des vidéos partagées par Dernière rénovation, montre ainsi un activiste demandant au policier qui tente de décoller sa main d'«arrêter». Les forces de l'ordre ont malgré tout réussi à emmener tout le monde, petit à petit, et l'action s'est terminée à 10h.

Ce n'est pas la première fois que le mouvement Dernière rénovation fait parler de lui. La jeune femme qui a interrompu la demi-finale de Roland-Garros en s'attachant au filet pour alerter sur le dérèglement climatique, Alizée, est elle aussi membre du collectif.