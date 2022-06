Roland-Garros : une manifestante s'attache au filet et interrompt la demi-finale

Scène insolite et inédite ce vendredi lors de la deuxième demi-finale homme de Roland-Garros entre Marin Cilic et Casper Ruud. Une manifestante est descendue sur le terrain et s'est attachée au filet.

Drôle de scène sur le court Philippe-Chatrier lors de la demi-finale du simple homme entre le Croate Marin Cilic et le Norvégien Casper Ruud. En plein milieu du troisième set entre les deux joueurs, une manifestante écologique est venue s'attacher au filet.

La jeune femme a interrompu la rencontre pour faire passer un message. Vêtue d'un t-shirt blanc où il y était inscrit « We have 1028 days left »

UN MESSAGE FACE À L'URGENCE CLIMATIQUE

«Nous sommes en 2022 et il est temps de regarder la réalité en face, le monde vers lequel nous envoient les politiques est un monde vers lequel Roland-Garros ne pourra plus exister», a déclaré la jeune manifestante.

Le jeu a été interrompu !



L'arrivée d'une manifestante sur le court, qui s'est accrochée au filet, a obligé l'arbitre à faire rentrer les joueurs aux vestiaires.



«Aujourd'hui, je suis entrée sur le terrain car je ne peux plus prendre le risque de ne rien faire face à l'urgence climatique», précise la femme de 22 ans.

La partie a pu reprendre quelques minutes plus tard, après l'évacuation, sans mouvement de foule, de la manifestante.