Mer Méditerranée : une perte de 10°C en deux jours

La mer Méditerranée a enregistré une perte de 10°C entre le jeudi 15 et le samedi 17 septembre. En cause, un phénomène de remontées d’eaux profondes plus froides appelé «upwelling».

C’est Alexis Vandervoorde, ingénieur météorologue et présentateur sur La Chaîne Météo qui l’explique aux internautes sur son compte Twitter : suite à un épisode de vents forts en Méditerranée, la surface de la mer, près de Marseille, a enregistré une chute brutale de température, de 24 à 14 degrés de jeudi à samedi.

Avec l’épisode de vents forts qui débute en #Méditerranée, chute brutale de la température de la mer par effet de brassage et d’upwelling (remontées des eaux profondes plus froides en surface). On va perdre jusqu’à 10°C entre la Camargue et #Marseille ! (1/3) pic.twitter.com/DJcy5aDjo8 — Alexis Vandevoorde (@AlexyMeteo) September 15, 2022

Une bonne nouvelle pour la biodiversité

Cette baisse spectaculaire est due à un effet de brassage et d'«upwelling». Ce dernier terme désigne la remontée d’eaux océaniques plus froides à la surface. Ce phénomène serait courant lors de la présence des vents comme le Mistral ou la Tramontane.

Pas de panique, c’est une bonne nouvelle selon Alexis Vandervoorde. En effet, le météorologue explique que cela permettra de réduire les anomalies de températures inédites qu’a connu le bassin méditerranéen cet été lors de la vague de chaleur océanique. La biodiversité marine n’aura plus à s’inquiéter.