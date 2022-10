Le philosophe Bruno Latour, figure de proue de la pensée écologiste, est mort

Le sociologue, anthropologue et philosophe Bruno Latour est mort dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre à l’âge de 75 ans, a annoncé la maison d'édition La Découverte.

Il était l'une des figures majeures du monde des idées et de la pensée écologiste. Bruno Latour, philosophe, anthropologue et sociologue des sciences et des techniques, est décédé dans la nuit du 8 au 9 octobre, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie.

«Les Editions La Découverte ont appris avec tristesse le décès de Bruno Latour cette nuit à Paris. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches», écrit la maison d'édition dans un communiqué transmis à l'AFP.

Récipiendaire du prix Holberg (2013) et du prix de Kyoto (2021) pour l’ensemble de ses travaux, Bruno Latour était un intellectuel inclassable, soucieux de l'enquête de terrain. Il a été l’une des figures de la pensée écologiste.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages tels que «La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'état», «La Vie de laboratoire», «Nous n'avons jamais été modernes», «Les Microbes. Guerre et paix» (sur Louis Pasteur) et le dernier «Où suis-je ?» écrit en pleine crise du Covid.

Une pluie d'hommages

A l'annonce de sa disparition, un grand nombre de personnalités issues du monde de l'écologie ont tenu à lui rendre hommage.

«La France, le monde et l’écologie perdent un immense intellectuel. Nous perdons un compagnon d’une extraordinaire humanité, un homme qui, à chaque échange, à chaque lecture, nous rendait plus intelligents, plus vivants ! Toutes mes pensées à sa famille», a écrit sur Twitter l'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot.

«C'était un homme ferme sur ses opinions mais ouvert à l'autre et j'ai pu l'apprécier dans un dialogue que nous avons eu», a loué l'ancienne ministre de l’Ecologie Corinne Lepage.

«Immense respect et merci, cher Bruno Latour, vous avez tant apporté à l’écologie», a complété sur Twitter la députée Sandrine Rousseau.

Immense respect et merci, cher Bruno Latour, vous avez tant apporté à l’écologie.



Le Centre Pompidou a lui loué «un des philosophes français les plus influents dans le monde».

Né le 22 juin 1947 à Beaune (Côte d'Or) dans une famille de négociants en vin de Bourgogne, Bruno Latour, qui a passé une agrégation de philosophie puis s'est formé à l'anthropologie en Côte d'Ivoire, a été l'un des premiers intellectuels à percevoir l'enjeu de la pensée écologiste.