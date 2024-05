Japon : comment fonctionne le Kangei Maru, ce navire dédié à la chasse à la baleine ?

Le Kangei Maru est le premier baleinier construit par le Japon depuis plus de 70 ans. Ce dernier a pris la mer pour une longue campagne de traque qui prévoit de tuer 200 baleines cette année.

Le Kangei Maru, le premier baleinier construit depuis 73 ans par le Japon, a pris la mer ce mardi 21 mai et ce, malgré les critiques des défenseurs de l’environnement.

Ce mastodonte de 113 mètres de long, 21 m de large et de 9.200 tonnes remplace ainsi le Nisshin Maru, ce navire usine célèbre pour ses collisions avec les activistes environnementaux dans l’Antarctique.

Le Kangei Maru (littéralement Tour de et ses 100 membres d'équipage ont quitté le port de Shimonoseki pour une expédition de huit mois au large de la côte nord-est avec pour triste objectif de tuer 200 cétacés. Paul Watson, directeur de Sea Shepherd France a expliqué à Brut que ce bateau a été conçu pour «se rendre dans des endroits reculés».

Relancer la consommation de viande de cétacés

Pour tuer les baleines, entre trois et quatre navires harponneurs sont envoyés. Une fois la proie capturée, cette dernière est traînée jusqu’au Kangei Maru. Lorsqu'elles sont chargées, les carcasses sont découpées à bord, transformées et congelées.

Ce navire usine peut contenir jusqu'à 800 tonnes de viande, ce qui lui permet de rester aussi longtemps en mer.

Le gouvernement nippon veut relancer la consommation de cétacés, et ce cinq ans après avoir quitté la Commission baleinière internationale. Pourtant, la population japonaise ne mange qu’entre 1.000 et 2.000 tonnes de viande de baleine par an, contre 200.000 dans les années 1960.

Les baleiniers japonais chassent les baleines de Minke, le rorqual de Bryde ou encore le rorqual Boréal, considéré en «danger» d'extinction selon l'UICN. L'année dernière, les baleiniers ont capturé 83 petits rorquals, 187 rorquals de Bryde et 25 rorquals boréals dans la zone économique exclusive du Japon.