Météo : qu’est-ce que le phénomène de «plume de chaleur encordée», responsable de la chaleur actuelle ?

Le phénomène de «plume de chaleur encordée» devrait durer jusqu'en novembre en France, apportant des chaleurs inédites. De quoi s’agit-il exactement et comment l’expliquer ?

L’épisode de chaleur tardif qui touche la France en ce mois d’octobre n’en finit plus. Selon l’observatoire des tornades et orages violents Keraunos, «le flux de sud-ouest à sud très chaud devrait se maintenir jusqu’en fin de mois, voire même s’accentuer la semaine prochaine», faisant du mois d’octobre «le plus chaud jamais enregistré en France (et en Europe)».