The Office : un acteur change de nom pour alerter sur la crise climatique

Dans une vidéo publiée sur Twitter, l’acteur Rainn Wilson – connu pour avoir incarner le personnage de Dwight Schrute dans «The Office» – a temporairement changé son nom afin de sensibiliser le public sur la crise climatique.

Acteur et activiste. Alors que la COP27 – la conférence mondiale sur les changements climatiques – se déroule actuellement à Charm el-Cheikh en Egypte, Rainn Wilson a publié mercredi, sur son compte Twitter, une vidéo dans laquelle il annonce avoir changé son nom, devenant ainsi Rainfall Heat Wave Rising Sea Levels Wilson (Pluie tombante vague de chaleur hausse du niveau de la mer Wilson, si on traduit en français).

Join me @ @ArcticBasecamp in bringing attention to the melting issue. We need world leaders to take action at COP 27!



The Arctic is melting at Millions of Liters per second, yet this problem can’t seem to make a name for itself, so we’ll make a name for it.



Go to link in bio pic.twitter.com/TgEG84fOmQ

— RainnWilson (@rainnwilson) November 9, 2022