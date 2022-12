Air France : la compagnie arrêtera de transporter des singes de laboratoire d'ici à l'été 2023

Air France a annoncé cette semaine son intention de mettre fin au transport de singes destinés aux expérimentations en laboratoire dès juin 2023. Cette nouvelle a été saluée par les associations protectrices des animaux et par le député LFI Aymeric Caron.

Un geste fort et anticipé. Air France a confirmé mercredi 14 décembre son souhait de mettre fin au transport de singes destinés aux expérimentations en laboratoire dès juin 2023.

Dans un courrier adressé directement au député LFI Aymeric Caron, dont la cause animale est la principale ligne de bataille, Air France a garanti «l’arrêt complet des opérations au plus tard en juin 2023». Cette date permettra à la compagnie d’observer «une période de transition» permettant de «mettre fin aux contrats en cours».

En réponse à un courrier que je leur ai adressé, @airfrance annonce pour la première fois, l'arrêt du transport de primates à des fins d'expérimentation au plus tard en juin 2023. C'est une belle victoire obtenue grâce à @onevoiceanimal, @Action4Primates, @StopCamarles, @peta. pic.twitter.com/KudlKnl54I — Aymeric Caron (@CaronAymericoff) December 13, 2022

Alors que la compagnie aérienne avait déjà annoncé en juin dernier son vœu de cesser le transit de primates, elle a fixé une date précise pour cela en prenant comme horizon l’été prochain.

«Une magnifique victoire»

Les associations de protection animale œuvrant dans ce dossier, à savoir Action4Primates (UK), Stop Camarles (ES), Peta (US) et One Voice, ont salué cette décision. La dernière citée a évoqué dans un communiqué «une magnifique victoire des associations et du député».

.@CaronAymericoff a écrit @airfrance afin de connaître la date réelle de fin de transport des singes pour l'#ExpérimentationAnimale. La réponse est arrivée: ce sera au plus tard en juin 2023. @onevoiceanimal, @Action4Primates, @StopCamarles, @peta.https://t.co/nsevyYEkqT — One Voice (@onevoiceanimal) December 13, 2022

«La campagne au long cours de One Voice (depuis 1996) et de ses partenaires Action for Primates (UK), Stop Camarles (ES) et Peta (USA) pour qu'Air France cesse de prendre part au transport des primates vers les laboratoires a enfin payé", a précisé l’association française.

Elle a également ajouté que la compagnie «était l'une des dernières compagnies nationales en Europe à continuer de faire transiter des primates des pays où ils vivent libres vers ceux où ils sont expérimentés sur les paillasses des laboratoires».

En conclusion, elle a remercié «Air France pour son engagement ferme et concret», tout en l'appelant à étendre la mesure «aux autres espèces animales, notamment aux chiens».