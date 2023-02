Environnement : la Chine et les Etats-Unis en première ligne face aux risques climatiques, selon une étude

La Chine et les Etats-Unis regroupent un grand nombre de régions qui seront les plus touchées par les risques climatiques sur les bâtiments à l’horizon 2050 dans le monde, selon une étude publiée ce lundi 20 février par la société australienne XDI.

«On obtient un signal très fort sur des pays comme la Chine, les Etats-Unis et l'Inde. Il s'agit en gros des moteurs de l'économie mondiale, où se concentrent de nombreuses infrastructures», a analysé Karl Mallon, le directeur de la science et de l'innovation chez XDI, lors de la présentation de l’enquête à des journalistes.

Les trois nations citées précédemment vont totaliser 80 % des 50 territoires mondiaux les plus à risque d’ici 2050, selon les projections de l’étude basées sur 2.600 régions à travers le monde. Neuf des dix premières zones géographiques du classement se situent en Chine. On y retrouve notamment les provinces de Jiangsu, Shandong et Hebei à l'est du pays.

La Chine, les Etats-Unis, l’Inde et le Brésil menacés

Sur la carte du monde relayée par la société australienne, la Chine est quasiment entièrement en rouge foncé, tout comme l’Inde. Du coté des Etats-Unis, l’est et le sud du pays sont particulièrement menacés. Enfin, les régions situées sur la côte Atlantique du Brésil sont également visées par des prévisions alarmistes.

A l’échelle européenne, le territoire le plus exposé à des risques climatiques est la Basse-Saxe (Allemagne), au 56e rang du classement mondial établi par XDI. En France, la région la plus menacée est celle des Hauts-de-France, apparaissant toutefois au 121e rang mondial.

Une étude basée sur 8 points clés

Pour parvenir à ces résultats, l’étude s’est appuyée sur huit conséquences liées au réchauffement climatique. On y retrouve les inondations fluviales et de surface, les inondations côtières, la chaleur extrême, les incendies de forêt, les mouvements de terrain, les vents extrêmes et le gel-dégel.

Pour réaliser cette analyse, les chercheurs se sont basés sur un scénario pessimiste du GIEC, avec des émissions élevées et un réchauffement de la planète supérieur à 3°C d'ici la fin du siècle.

Ces derniers ont alerté sur la nécessité de limiter la pollution et les effets du réchauffement climatique. «Dans la mesure où les infrastructures bâties se superposent généralement à des niveaux élevés d'activité économique et de valeur en capital, il est impératif que le risque physique lié au changement climatique soit mieux compris et évalué», ont expliqué les auteurs de l’étude.

Des régions à l’activité économique florissante font partie des zones les plus à risque. Aux Etats-Unis, la Floride, la Californie et le Texas se situent respectivement aux 10e, 19e et 20e rangs du classement réalisé par XDI.