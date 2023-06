Tondre sa pelouse en juin : quelle est cette interdiction qui pourrait vous coûter cher ?

Avec les beaux jours qui arrivent, l’envie de tondre sa pelouse pour redonner vie à son jardin peut survenir. Attention néanmoins à certaines interdictions.

Le soleil est de retour, et avec lui, l’envie de profiter de son jardin. Mais avant, une petite tonte s’impose. Et pour cela, il faut respecter certaines conditions, au risque de payer une amende.

La Ligue de Protection pour les Oiseaux (LPO) déconseille fortement de tondre sa pelouse à cette période de l’année dans le but de protéger les animaux qui s’abritent dans nos jardins.

En effet, nos extérieurs sont de véritables refuges pour les hérissions, les oiseaux, les insectes ou encore les amphibiens.

Tondre l’herbe à ras peut, dans un premier temps, tuer ces animaux-là mais aussi les priver de nourriture et d’un abri par exemple.

Pour éviter cela, la LPO conseille de faire quelques pas dans son jardin pour «prévenir» ces animaux de votre présence et de laisser quelques touffes d’herbes plus hautes que le reste pour préserver leur écosystème.

Des horaires pour tondre sa pelouse

Lorsque l’on tond sa pelouse, il faut également veiller au bien-être de son voisinage.

C’est pour cela que plusieurs créneaux ont été mis en place par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 qui vise à réduire les nuisances sonores.

Ainsi, il est interdit de faire du bruit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, puis de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et enfin le dimanche et les jours fériés entre 10h et 12h.

Ces horaires peuvent varier en fonction des communes, il est donc conseiller de contacter votre mairie directement.

En cas de non-respect de ces horaires, vous pouvez être sanctionné d’une amende de 68 euros. Si cette dernière n’est pas réglée après 45 jours, elle passe à 180 euros.