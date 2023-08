Canicule : un nouveau record de chaleur enregistré mardi

Le record de chaleur pour une fin d’été a été battu ce mardi 22 août avec un indicateur thermique national de 26,93°C selon une annonce faite ce mercredi par Météo France, précisant que le pic de chaleur n’a pas encore été atteint.

Une semaine de tous les records sur le plan caniculaire en France. Météo France a indiqué ce mercredi que la journée de mardi a été la plus chaude jamais enregistrée dans l’Hexagone après un 15 août.

Cette dernière a assuré que l’indicateur thermique national, regroupant la température moyenne de l’air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire, a atteint 26,93°C ce mardi. Cette valeur n’a été atteinte ou dépassée qu’une trentaine de fois en France depuis 1947, notamment lors des deux dernières décennies, mais jamais aussi tard dans l’été.

Valeur : 26.93°C (définitive).



Valeur jamais relevée après un 15 août, depuis la création de l'indicateur thermique national en 1947. — Météo-France (@meteofrance) August 23, 2023

Ce record de chaleur avait déjà été battu ce lundi avec 26,63°C, dépassant ainsi le précédent établi le 19 août 2012 avec 26,44°C, soit 5,8 degrés au-dessus de la normale de saison sur la période 1991-2020. A noter que le record absolu de l’indicateur thermique national a été relevé le 25 juillet 2019 avec 29,4°C.

Le septième épisode de chaleur relevé après le 15 août

Ce record pourrait bien être encore battu ce mercredi, date annoncée du pic de chaleur de l’épisode caniculaire. Depuis le 17 août, le pays est en effet touché par une vague de chaleur tardive, qui devrait se poursuivre jusqu'à ce jeudi.

Ces dernières années, marquées par une hausse des chaleurs tardives, ont démontré l’impact du réchauffement climatique, avec des épisodes caniculaires plus intenses et plus aléatoires.

Cet épisode de chaleur est ainsi le septième à se dérouler après le 15 août en France depuis 1947. Les précédents ont tous eu lieu au 21e siècle, à savoir en 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017.

Ce mardi, le thermomètre a notamment atteint 43°C à Puy-Saint-Martin (Drôme) et plusieurs records absolus ont été battus, comme à Orange dans le Vaucluse (42,7°C) ou à Durban-Corbières dans l'Aude (42.5°C).