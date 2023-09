Environnement : un épisode de pollution à l'ozone attendu ce mercredi en Ile-de-France

Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, a prévu un épisode de pollution à l’ozone dans toute la région ce mercredi 6 septembre, selon un communiqué de la préfecture de police de Paris relayé mardi.

Un risque important pour les enfants et les personnes fragiles. Via un communiqué publié ce mardi, la préfecture de police de Paris a mis en garde les habitants franciliens contre un épisode de pollution à l’ozone prévu ce mercredi.

Un épisode de pollution à l'ozone (O₃) pour la journée de demain, mercredi 06 septembre, est prévu en Île-de-France.





Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, a anticipé un «probable dépassement du seuil d’information et de recommandation fixé à 180 µg/m3» pour ce mercredi dans la région francilienne.

Parmi les effets notables décrits par l’organisme agréé par le ministère de l’Environnement, l’azote «peut provoquer des irritations au niveau des yeux, des toux et des problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes asmathiques».

Les consignes pour limiter la pollution à l’ozone

La première consigne relayée par Laurent Nuñez, le préfet de police de la capitale, est de différer au maximum les déplacements routiers dans la région. Dans le cas contraire, il incite à privilégier le plus possible l’utilisation des véhicules les moins polluants.

La préfecture de police de Paris conseille aussi aux entreprises et aux travailleurs d’avoir recours au télétravail dans la mesure du possible. Elle recommande également de privilégier au maximum le covoiturage, la circulation douce et les transports en commun pour se déplacer dans la région ce mercredi.

La préfecture incite les automobilistes à réduire leur vitesse dans toute l’Ile-de-France à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h et à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h.