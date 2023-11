Climat : les 2°C de réchauffement dépassés pour la première fois sur une journée

La température mondiale a atteint des chiffres records, le vendredi 17 novembre, où elle a été enregistrée pour la première fois à 2°C de réchauffement supérieurs à la norme.

La terre entière a franchi une étape inquiétante. L’observatoire européen Copernicus est revenu, ce lundi, sur la température mondiale enregistrée sur la journée de vendredi 17 novembre et a annoncé qu’elle était supérieure de plus de 2°C de réchauffement à celle de la moyenne saisonnière, selon the Washington Post.

En l'espace de quelques heures, le chiffre record se positionne au-dessus de la température de référence fixée avant l’ère industrielle (1850-1900), a témoigné Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique de Copernicus, sur son compte X.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 - the warmest on record.





Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip

