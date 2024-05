Météo : 28 °C à Tarbes, 25 °C à Nantes... Où fera-t-il le plus chaud ce vendredi ?

Les températures chaudes perdurent en France pour ce vendredi 10 mai. Météo-France prévoit des températures de 20°C à 28°C cet après-midi.

Le pont de l'Ascension se poursuit dans la douceur et les températures agréables ce vendredi 10 mai, à l’instar des jours précédents.

Dans la matinée, les températures sont plus douces qu’hier, entre 14°C et 16°C, dans la partie nord du pays, et de 17°C à 21°C dans la partie sud, selon Météo-France.

«Le matin, les grisailles sont localisées, plutôt réservées aux vallées du Massif Central, au Limousin et aux côtes de Manche, parfois doublées de brouillards. Elles se dissipent rapidement», peut-on lire sur le bulletin de Météo-France.

Celui-ci mentionne aussi «de rares averses en montagne voire très ponctuellement un coup de tonnerre», sur le relief du Massif central et surtout des Alpes.

Dans l’après-midi, des températures plus chaudes se présenteront.

Les maximales seront de 19°C à Cherbourg, 22°C à Lille et Nice, 23°C à Perpignan, Nancy, Dijon, 24°C à Brest, Paris, Tours, Clermont-Ferrand, Strasbourg et Ajaccio, 25°C à Lyon, Rennes, et Nantes, 26°C à Marseille, 27°C à Biarritz, Limoges, Bordeaux et Toulouse, et 28°C à Tarbes.