Météo : quel temps fera-t-il ce week-end ?

Le beau temps fait son retour en France à compter de ce vendredi avec des températures en hausse, d’après les prévisions de Météo-France. Néanmoins cet épisode ensoleillé devrait laisser place aux intempéries en début de semaine.

Une éclipse ensoleillée. Après une légère chute des températures en fin de semaine dernière, la douceur a fait son retour depuis ce jeudi 9 mai en ce long week-end d'Ascension d'après les prévisions de Météo-France. Si cette dernière devrait rester en place, une perturbation orageuse est attendue dans la majeure partie du Nord-Est dès ce dimanche.

En effet, les températures se sont adoucies cette semaine, notamment depuis ce jeudi, comparées à la semaine dernière. À titre d’exemple, ce jeudi 9 mai, le mercure a été largement au-dessus des 15 °C sur la majorité du territoire, dépassant même les 20 °C dans la moitié sud comme à Toulouse, Bordeaux et Nice.

Une accalmie de courte durée

Selon les prévisions de l’institut météorologique, le thermomètre devrait globalement être au-dessus des 20 °C tout au long du week-end. La moitié sud pourra, elle, profiter de températures allant jusqu’à 27 °C à Tarbes et à 26 °C à Perpignan vendredi et samedi, et 24 °C à Paris plus au nord.

Si la douceur sera encore très ensoleillée et vive sur l’ensemble du territoire dimanche, avec des températures proches des 25 à 27 °C l’après-midi, toutefois une «une vallée d’air froid arrivera par le proche atlantique laissant remonter, durant l’après-midi et la soirée, des averses orageuses sur la façade ouest», a prévenu Météo-France.

Les intempéries devraient ainsi s’accentuer dans tout le pays, faisant chuter le mercure de 5 °C en moyenne à partir de mardi. L’agence météorologique prévoit ainsi à peine 15 °C à Chaumont, 16 °C à la Rochelle ou encore 17 °C à Gap mardi après-midi.