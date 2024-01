Etats-Unis : Starbucks permettra désormais aux clients d'utiliser leurs propres tasses

Starbucks a mis en place un service qui permet aux clients d'utiliser leurs propres tasses pour quasiment toutes leurs commandes, à partir de ce mercredi 3 janvier. Une nouveauté qui est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Une mesure nécessaire. La chaîne de cafés américaine Starbucks a officialisé la mise en place d'une mesure permettant aux clients de ses boutiques aux États-Unis et au Canada de venir avec leurs propres tasses dans leurs boutiques pour presque toutes les commandes. Cette nouveauté a pour but d'aider Starbucks à réduire son taux de déchets :

«Chez Starbucks, nous envisageons un avenir où chaque boisson peut être servie dans une tasse réutilisable. Offrir aux clients plus d’options pour utiliser une tasse personnelle lorsqu’ils visitent Starbucks marque un progrès tangible vers l’avenir. Nous savons que nos clients sont passionnés par la planète, et maintenant, ils peuvent se joindre à nous dans nos efforts pour donner plus que nous ne prenons, peu importe comment ils commandent», a déclaré Michael Kobori, directeur du développement durable de Starbucks.

PAS POSSIBLE POUR LES COMMANDES via UBER EATS

Comment fonctionne cette nouvelle possibilité ? Il y a trois options :

Au café : vous vous rendez dans un Starbucks avec votre propre tasse. Au moment de commander, vous avez juste à prévenir le barista que vous souhaitez utiliser votre matériel.

Au drive : si vous passez par un drive, encore une fois vous pouvez prévenir le barista que vous avez apporté votre propre tasse. Ce dernier la prendra à la fenêtre de ramassage à l'aide d'un récipient sans contact pour assurer l'hygiène et la sécurité.

Enfin, une dernière solution est possible, avec la commande via l'application Starbucks. Le client doit sélectionner «tasse personnelle» au moment de sa commande. À son arrivée sur place, le procédé sera le même que pour les autres commandes.

Avec cette mesure, Starbucks espère que ses clients feront les efforts nécessaires pour aider la marque à respecter son engagement de réduire ses déchets de 50 % d'ici à 2030. Pour pousser les habitués à venir avec leurs propres ustensiles, la chaîne de café américaine promet une réduction de 10 centimes à chaque commande passée avec sa propre tasse.

Cette fonction ne sera pas disponible pour les commandes passées via des applications tierces comme Uber Eats. Si cette première phase de test s'avère satisfaisante, il est fort probable que la marque exporte cette nouveauté dans d'autres pays, comme la France.