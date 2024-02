«Glacier de l'apocalypse» : les scientifiques savent enfin quand il a commencé à fondre et pourquoi

Le glacier Thwaites, que l'on nomme aussi «glacier de l’Apocalypse», se situe en Antarctique. Ce bloc de glace a déjà reculé de 14 kilomètres au cours des trente dernières années, et son effondrement pourrait entraîner une élévation de plus d'un demi mètre du niveau de la mer.

120 kilomètres de large, 600 kilomètres de long… sa superficie dépasse celle de la Floride. Situé à l'ouest de l’Antarctique, le «glacier de l’Apocalypse», ainsi surnommé par les scientifiques et surveillé depuis des décennies par les glaciologues, menace de s’effondrer, sous la menace du réchauffement climatique.

Selon une étude publiée lundi 26 février dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences, des scientifiques ont tenté de remonter le temps pour étudier la fonte progressive de Thwaites, son vrai nom en hommage à l'Américain Fredrik T. Thwaites (1883–1961), géologue spécialiste des zones froides. Une fonte qui aurait commencé dans les années 1940 mais qui aurait été accélérée dans les années 1970.

inondations catastrophiques dans le monde entier

En analysant de plus près les carottes (échantillons cylindriques) de sédiments marins extraites du fond de l'océan, les chercheurs ont découvert que le glacier avait commencé à reculer de manière significative dans les années 1940, probablement déclenché par un important événement El Niño — anomalie climatique qui augmente la température de l'océan Pacifique et revient en général tous les deux à sept ans. Depuis lors, le glacier n'a pas pu se rétablir, ce qui pourrait refléter l'impact croissant du réchauffement climatique d'origine humaine, selon le rapport.

Ce qui arrive à Thwaites aura des répercussions mondiales. Le glacier contribue déjà à 4% de l’élévation du niveau de la mer en déversant des milliards de tonnes de glace par an dans l’océan. Son effondrement complet pourrait faire monter le niveau de la mer de plus d’un demi-mètre.

Le glacier joue également un rôle essentiel dans la stabilité de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, agissant comme un bouchon retenant la vaste étendue de glace située derrière elle. L’effondrement de Thwaites pourrait ainsi entraîner des inondations catastrophiques dans le monde entier.