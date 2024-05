Pont du 8-Mai et de l'Ascension : quel temps fera-t-il ?

Après une période agitée, le ciel s'éclaircit enfin pour ce mercredi 8 mai. Météo-France annonce des conditions météorologiques favorables avec de larges éclaircies sur l'ensemble du territoire.

Les températures seront particulièrement clémentes pour ce pont du 8-Mai et de l'Ascension. À Brest, le thermomètre affichera environ 17°C, tandis qu'à Paris, il atteindra 18°C. Plus au sud, à Marseille, les températures seront encore plus agréables, avec un maximum de 19°C, pour l'arrivée de la flamme olympique.

un anticyclone depuis les côtes Atlantiques

Ces conditions ensoleillées sont le résultat du déplacement d'un anticyclone depuis l'Atlantique vers l'Europe occidentale. Cette stabilisation météorologique devrait perdurer jusqu'à la fin de la semaine, offrant ainsi un répit bienvenu après les récentes perturbations.

De plus, les températures devraient progressivement augmenter à partir de jeudi, dépassant même les normales saisonnières. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent profiter pleinement des activités en extérieur et des festivités de l'Ascension.