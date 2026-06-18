2.800 reines de frelons asiatiques capturées : quel est ce piège redoutable mis en place dans le Tarn ?

Le département du Tarn a mené ces dernières semaines une «expérimentation de piégeage» du frelon asiatique qui a permis de capturer 2.800 reines de cette espèce grâce à des pièges efficaces et pourtant simples.

Une initiative visant à préserver la biodiversité. Ces dernières semaines, le département du Tarn a expérimenté «le piégeage du frelon à pattes jaunes», plus communément appelé «frelon asiatique». Ce dernier s’attaque aux abeilles et menace ainsi grandement la biodiversité.

«Les abeilles jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes et dans notre agriculture. Les préserver, c’est agir concrètement pour l’avenir de notre territoire», a rappelé le président du département tarnais, Christophe Ramond.

«Mon objectif : mieux protéger la filière apicole tarnaise, préserver les pollinisateurs et limiter l’impact de ce prédateur sur notre environnement», a synthétisé cette même source.

280 personnes mobilisées et 2.800 reines capturées

Le conseil départemental précise que 280 personnes se sont mobilisées sur le terrain pour installer des pièges simples, «notamment fabriqués à partir de bidons adaptés». Au total, le département assure avoir capturé «près de 2.800 reines» grâce à ce dispositif. Il s'agit de bidons en plastique contenant du sirop, équipés d'un système de grilles qui laissent passer les autres insectes, mais emprisonnent les frelons de ce type. Attirés par le sirop, les frelons viennent s'y nourrir mais coincé par les grilles, il ne peut se nourrir. Un «cage» qui les condamne à mourir au bout de quelques jours.

Pour lutter plus efficacement contre les frelons asiatiques, il est aussi recommandé de signaler les nids observés sur les plates-formes dédiées ou auprès des organismes apicoles. Il est également possible pour les habitants du Tarn de récupérer un piège spécifique auprès des ruchers écoles locaux ou d’en fabriquer un via des bidons de 5 litres aménagés.

«Piégeage raisonné, signalement des nids, sensibilisation du public et accompagnement des professionnels : nous mettons en place une méthode commune, efficace et respectueuse de la biodiversité », a résumé Christophe Ramond.