Crise des carburants : après un boom de plus de 110.000 nouveaux adhérents depuis mars, BlaBlaCar dévoile 3 nouvelles fonctionnalités

La plate-forme BlaBlaCar a glané plus de 110.000 nouveaux adhérents depuis le mois de mars, date de début de la guerre en Iran et de la crise économique mondiale affectant notamment les carburants. La marque a dévoilé lundi 3 nouvelles fonctionnalités visant à faciliter davantage le quotidien de ses utilisateurs.

Le covoiturage a le vent en poupe en cette période de crise économique. Surfant sur le boom du covoiturage en France ces derniers mois, la plate-forme BlaBlaCar a enregistré plus de 110.000 nouveaux adhérents depuis le mois de mars, date de début de la guerre en Iran et de la crise économique mondiale qui a largement affecté le prix des carburants.

Cette donnée représente une hausse de 40 % des inscriptions sur l’application par rapport à la même période l’année dernière. D’après BlaBlaCar, les conducteurs ont déjà économisé 30 millions d’euros grâce aux trajets partagés depuis mars dernier.

«L'arrivée de 110.000 nouveaux conducteurs sur notre plate-forme depuis le 1er mars montre que le partage de frais est devenu un choix rationnel et concret pour les Français face à la hausse des prix à la pompe. Notre rôle est de mettre la technologie au service de cette dynamique», a commenté Benjamin Retourné, le directeur produit chez BlaBlaCar.

Grâce aux retours de sa communauté, la firme a mis au point 3 nouvelles fonctionnalités dévoilées ce lundi afin d’«éliminer les frictions logistiques et financières, de la préparation du trajet jusqu'au passage à la pompe».

L’outil «BlaBlaGas»

La plate-forme de covoiturage a mis au point un outil appelé «BlaBlaGas», une cartographie interactive permettant de comparer en temps réel le coût des carburants.

«Alimentée par les données publiques officielles, elle permet de repérer et comparer instantanément les tarifs à la pompe autour de soi ou directement sur son itinéraire de covoiturage. En un clic, l'arrêt est sélectionné et l'application redirige l'utilisateur vers son GPS habituel (Waze, Google Maps, Apple Plans), garantissant zéro détour inutile», a précisé la firme.

une intégration de la participation des frais pour COMPENSER les détours

En partant du constat que «près de 50% des messages entre les membres concernent l’organisation des détours et des points de rendez-vous», BlaBlaCar a décidé d’ajouter une option intégrant la compensation des frais pour les détours. Cette dernière doit permettre de formuler une demande de détour précis et de proposer un supplément tarifaire directement via la messagerie de l'application.

«Le conducteur peut accepter, refuser ou faire une contre-proposition instantanément en un seul tour de négociation. Un plafond correspondant à 50% du prix de la place a été ajouté pour éviter tout abus professionnel. Cette nouveauté prépare également l'arrivée de la géolocalisation en temps réel et des heures d'arrivée en direct sur la carte, prévues pour le deuxième trimestre 2026», a résumé la firme.

Un calendrier multi-publication pour les trajets réguliers

Une nouvelle fonctionnalité du calendrier permet «de dupliquer un trajet unique sur plusieurs dates en quelques secondes (jusqu'à 10 trajets simultanés, 20 pour des allers-retours)». Elle a pour ambition d’«augmenter considérablement l'offre disponible pour les passagers, tout en maintenant des garde-fous stricts (intervalle obligatoire de 2h) pour empêcher tout abus professionnel».

À noter que cette fonctionnalité a déjà fait ses preuves au Brésil, en Inde et au Mexique, où les utilisateurs effectuent le même trajet plusieurs fois par semaine.