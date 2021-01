Lille : une étudiante en garde à vue après avoir organisé une fête avec 60 personnes

Une étudiante en médecine de 18 ans a organisé dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 janvier une pendaison de crémaillère dans son appartement situé en plein coeur de Lille. Bravant le couvre-feu, une soixantaine d'invités se sont rassemblés. Avertis par des voisins en raison du tapage nocturne, les policiers ont verbalisé l'ensemble des participants. La jeune femme a été rêlachée après un passage en garde à vue.

Pour fêter son installation dans un appartement du centre de Lille, l'étudiante en médecine avait organisé une pendaison de crémaillère chez elle, dans la nuit de jeudi à vendredi. Mauvaise idée, alors que l'ensemble de la population doit respecter un couvre-feu imposé par les autorités chaque soir à partir de 18 heures. Au lieu de la dizaine d'invités prévus, près de 60 convives se sont massés dans l'appartement.

Alertés par plusieurs appels de riverains pour tapage nocturne, les policiers sont intervenus peu après minuit dans cet appartement du centre-ville de Lille, comme l'indique La Voix du Nord. Les policiers ont constaté «la présence de plusieurs dizaines d'étudiants dans les parties communes», selon la Direction départementale de la sécurité publique. Tous les participants de la soirée ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu.

Mise en garde à vue pour mise en danger d'autrui, l'étudiante de 18 ans, qui s'est présentée comme l'organisatrice de la soirée, a avoué avoir été dépassée par la tournure de la soirée, a été rapidement libérée. Son dossier va être transmis au procureur. Une fête clandestine du même genre avait été organisée avec plusieurs dizaines de personnes fin décembre, également dans le centre-ville. Afin d'éviter que ce type d'évènements ne se reproduise, la police va prendre contact avec les universités pour faire de la prévention.

[#Covid19] Cette nuit, les #policiers ont mis fin à une fête clandestine à #Lille.



L’organisatrice, étudiante en médecine, âgée de 18 ans a été placée en #GAV.



La soixantaine d'invités a été verbalisée pour le non respect du #CouvreFeu et le non port du masque.#TousResponsables pic.twitter.com/T3FzaKc2aM

— Police Nationale 59 (@PoliceNat59) January 22, 2021