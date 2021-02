Surpris en plein rodéo sauvage, il s’enfuit en moto et chute dans la rivière

Son inconscience aurait pu lui coûter la vie. Pris en flagrant délit de rodéo sauvage sur une moto non homologuée, samedi à Sully-sur-Loire (Loiret), un garçon de 19 ans n’a pas hésité à prendre la fuite à travers des petits chemins de forêt pour semer les gendarmes, jusqu’à chuter d’un pont et retomber 3 à 4 mètres plus bas dans une rivière.

Heureusement pour lui, il n’a souffert d’aucune blessure, malgré la perte de son casque sous l’impact.

La course-poursuite avait débutée quelques instants plus tôt à Viglain, une commune voisine, quand le jeune homme, accompagné d’autres motards et en plein rodéo sauvage, a aperçu les forces de l’ordre. Le groupe s’est alors enfui à travers des chemins forestiers, frôlant à toute vitesse les promeneurs qui s’y trouvaient, raconte France Bleu.

Jugé ce lundi

Les gendarmes avaient alors renoncé à la poursuite, avant de retomber par hasard sur le groupe, en le croisant sur la route. Elle reprenait donc, jusqu’à ce que le motard de 19 ans soit le dernier pris en chasse, ses amis ayant coupé à travers champ ou s’étant dispersés à une intersection. Dans un virage pris à grande vitesse, il perdait le contrôle de sa moto, passant par-dessus les barrières du pont.

[Le motard serait tombé de ce pont, selon nos confrères. @Google Maps]

Si, comme vu plus haut, la chance lui a souri concernant son état de santé après cette chute, la justice a cependant été moins clémente. Jugé ce lundi en comparution préalable de culpabilité, elle lui a infligé huit mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois et l’obligation de suivre à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière (en plus de la confiscation de sa motocross).

A voir aussi