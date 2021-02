Il refuse de s'arrêter pour un contrôle de police, prend la fuite et se tue

Un motard de 27 ans s’est tué dans la nuit de samedi à dimanche, à Rennes, après avoir chuté. Il avait été repéré par des policiers, en train de multiplier les infractions.

Au guidon de sa moto de 700 cm3, le jeune homme s’était signalé en ne respectant pas le couvre-feu, peu avant minuit, et en circulant à vive allure sur un quai du centre-ville. Il franchissait également les «stops» sans s’arrêter et passait au feu rouge, a raconté à l’AFP le procureur de Rennes.

Un véhicule de la BAC l’a alors suivi, gyrophares allumés, afin de le contrôler. «Celui-ci refusait d’obtempérer et poursuivait sa route», selon le magistrat.

Malheureusement, les policiers ont remarqué un peu plus loin «la présence d’une moto au sol et l’individu immobile et inconscient». Les secours ont été appelés immédiatement, mais le Samu n’est pas parvenu à le réanimer. Le décès a été constaté à 00h28.

«l’intéressé était seul au moment de l’accident»

«L’enquête a permis d’établir, grâce notamment à plusieurs témoignages de riverains, que l’intéressé était seul au moment de l’accident, les policiers n'étant arrivés sur place que dans un second temps», a informé le magistrat. Une autopsie va être pratiquée.

Toujours selon le procureur de la République, la victime avait «quelques antécédents judiciaires». «Les raisons de sa présence au centre-ville dans le temps du couvre-feu et de son comportement ne sont pas encore établies», a-t-il précisé.

A voir aussi